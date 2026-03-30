Scaloni advierte a los jugadores: "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas"

Lionel Scaloni hizo un llamado de atención a sus seleccionados luego del flojo partido ante Mauritania. El partido ante Zambia servirá para reivindicarse.
En la previa de lo que será el segundo amistoso de la Selección Argentina ante Zambia en La Bombonera, el entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y se refirió al rendimiento del equipo después de la victoria por 2 a 1 ante Mauritania.
El entrenador se mostró claramente disconforme con la actuación del seleccionado el pasado viernes y expresó: “La lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”. Además, tras las declaraciones de algunos jugadores, como las de Emiliano "Dibu" Martínez, que dijo que "les faltó un poco más de sangre", Scaloni declaró: “Es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno. El equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.
En cuanto al próximo partido, que será el martes 31 desde las 20:15, el oriundo de Pujato y los jugadores lo tomarán como una revancha y tratarán de reivindicar su imagen: “El siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”. Y luego agregó: "Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad".
Scaloni reveló que Lionel Messi "va a estar desde el inicio" ante Zambia y se refirió a los cambios que hizo frente a Mauritania en La Bombonera: “Quería darle a Julián un poco de descanso. Nico González también venía de una lesión, por lo que era importante darle la posibilidad a otros chicos”. Por último, el entrenador confirmó que el equipo titular será con los jugadores habituales y que saldrían de memoria: “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos".
La Selección Argentina jugará el martes 31 desde las 20:15 en La Bombonera ante el seleccionado africano, en lo que será el último partido de la selecta nacional en el país antes del Mundial 2026.
La Albiceleste viene de ganarle por la mínima a Mauritania con un bajo rendimiento que desató la autocrítica de varios jugadores y del entrenador. El partido ante Zambia será la oportunidad ideal para reivindicarse, dejar una buena imagen y para comenzar a teñirnos de color mundialista.
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