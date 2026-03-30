Scaloni advierte a los jugadores: "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas"

Argentina vs. Zambia, el último partido de la Selección en el país antes del Mundial 2026

La Selección Argentina jugará el martes 31 desde las 20:15 en La Bombonera ante el seleccionado africano, en lo que será el último partido de la selecta nacional en el país antes del Mundial 2026.

La Albiceleste viene de ganarle por la mínima a Mauritania con un bajo rendimiento que desató la autocrítica de varios jugadores y del entrenador. El partido ante Zambia será la oportunidad ideal para reivindicarse, dejar una buena imagen y para comenzar a teñirnos de color mundialista.