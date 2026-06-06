Alemania pierde a Lennart Karl para el Mundial 2026 por una lesión muscular

Los exámenes confirmaron finalmente una lesión muscular que demandará un período de recuperación incompatible con el calendario del Mundial. La noticia representa un duro golpe para el futbolista, que había sido una de las sorpresas de la convocatoria y comenzaba a ganarse un lugar dentro del seleccionado mayor.

Karl llegaba al torneo tras una temporada de crecimiento sostenido en el Bayern Múnich. Su rendimiento lo había convertido en una de las principales apuestas del recambio generacional alemán gracias a su capacidad de desequilibrio, velocidad y creatividad en ataque.

Ante la baja, Nagelsmann decidió convocar al mediocampista del R.B Leipzig, Assan Ouedraogo para completar la nómina. El cuerpo técnico busca ahora reorganizar el funcionamiento ofensivo del equipo en la recta final de la preparación para el debut mundialista.

OUEDRAOGO Nagelsmann decidió convocar al mediocampista del R.B Leipzig, Assan Ouedraogo para completar la nómina.

La ausencia de Karl supone la pérdida de una variante importante para un seleccionado que apuesta por rejuvenecer su plantel. Recordemos que su principal figura Jamal Musiala se recuperó a fines del mes pasado fractura de peroné, sufrida en el Muindial de Clubes, y que lo dejó fuera casi toda la temporada.

Alemania integrará el Grupo E y debutará el 14 de junio frente a Curazao. Posteriormente se medirá con Costa de Marfil y Ecuador, con el objetivo de superar la fase inicial y dejar atrás las eliminaciones tempranas sufridas en los Mundiales de 2018 y 2022.