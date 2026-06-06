Alemania pierde a Lennart Karl para el Mundial 2026 por una lesión muscular

La promesa de 18 años del Bayern Múnich sufrió una lesión en el muslo izquierdo durante un entrenamiento y quedó fuera de la Copa del Mundo.
La selección de Alemania sufrió una baja de peso a pocos días del inicio del Mundial 2026. Lennart Karl, una de las mayores promesas del fútbol alemán, quedó descartado para el torneo tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo durante un entrenamiento realizado en Chicago.
La lesión se produjo en la previa del amistoso frente a Estados Unidos y obligó al mediocampista ofensivo de 18 años a abandonar la práctica antes de tiempo. Luego fue sometido a estudios médicos que confirmaron la gravedad del problema físico y su imposibilidad de participar en la Copa del Mundo.
La preocupación en el cuerpo técnico había comenzado el viernes, cuando Karl sintió una molestia y no pudo completar el entrenamiento. En ese momento, el entrenador Julian Nagelsmann admitió que el panorama era desfavorable y que aguardaban los resultados médicos para tomar una decisión definitiva.
Los exámenes confirmaron finalmente una lesión muscular que demandará un período de recuperación incompatible con el calendario del Mundial. La noticia representa un duro golpe para el futbolista, que había sido una de las sorpresas de la convocatoria y comenzaba a ganarse un lugar dentro del seleccionado mayor.
Karl llegaba al torneo tras una temporada de crecimiento sostenido en el Bayern Múnich. Su rendimiento lo había convertido en una de las principales apuestas del recambio generacional alemán gracias a su capacidad de desequilibrio, velocidad y creatividad en ataque.
Ante la baja, Nagelsmann decidió convocar al mediocampista del R.B Leipzig, Assan Ouedraogo para completar la nómina. El cuerpo técnico busca ahora reorganizar el funcionamiento ofensivo del equipo en la recta final de la preparación para el debut mundialista.
La ausencia de Karl supone la pérdida de una variante importante para un seleccionado que apuesta por rejuvenecer su plantel. Recordemos que su principal figura Jamal Musiala se recuperó a fines del mes pasado fractura de peroné, sufrida en el Muindial de Clubes, y que lo dejó fuera casi toda la temporada.
Alemania integrará el Grupo E y debutará el 14 de junio frente a Curazao. Posteriormente se medirá con Costa de Marfil y Ecuador, con el objetivo de superar la fase inicial y dejar atrás las eliminaciones tempranas sufridas en los Mundiales de 2018 y 2022.
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