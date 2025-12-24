Oficial: el cambio de la AFA en el mando de las selecciones juveniles

La AFA dio a conocer que Enrique Cesana reemplazará a Bernardo Romeo en el puesto de coordinador de las selecciones juveniles de Argentina. Tras seis años de gestión, Romeo culminará su etapa a fin de año para iniciar un ciclo en un club del exterior.

“El Coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo, no continuará en sus funciones debido a nuevos desafíos laborales y personales. En su reemplazo quedará en el cargo, Enrique Cesana. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos a Bernardo en este nuevo camino!”, escribió la AFA a través de una publicación en su perfil de X (antes, Twitter).

Más allá del cambio, el nombramiento de Cesana plantea una continuidad en el proceso. El licenciado en Educación Física y Deporte trabaja en el ámbito de las selecciones juveniles de la Albiceleste desde 2017 como preparador físico o entrenador. La elección de este apellido muestra la conformidad por el rumbo adoptado por el ídolo de San Lorenzo, quien podría comenzar un nuevo trabajo en el fútbol del exterior (se rumorea sobre una oferta en Estados Unidos).

image

Bernardo Romeo dejó el cargo de selecciones, que asumió desde 2017.

image

Enrique Cesana, nuevo coordinador de las selecciones juveniles de Argentina.

Quique Cesana absorberá todas las funciones de Bernie, luego de que el encargado saliente haya impulsado la oficina de scouting que posibilitó el hallazgo de talentos como Alejandro Garnacho o Nico Paz, entre los diferentes jóvenes “europeos” de raíz argentina que terminaron vistiendo la camiseta de la selección nacional tanto en las menores como en la mayor.

Tiempo atrás, Bernardo Romeo explicó cómo se originó la idea en diálogo con Infobae: “Cuando llegué como coordinador me mandaban videos de todos lados, de todo el mundo. Dije: ‘Cómo hago para estar encima de todo esto’. Y se creó el departamento. Se hizo un trabajo previo de censo muy grande, donde Juan Tassi fue por club por club, averiguó y empezó a presentarse.}"<

"Fue a ver chicos que ni sabíamos que había posibilidad de que sean argentinos. Todos los fines de semana nos juntamos en un chat, Juan pasa un informe de todos los chicos (X cantidad de jugadores, dónde juegan, categoría, club), un rastreo y él sube todo a una plataforma en la que los técnicos los ven. Como coordinador tengo que lograr que los técnicos vean a los chicos. Si alguno les interesa de manera más específica, hablan conmigo y mandamos a Juan a ver el partido”, concluyó.

Romeo estaba al frente de la coordinación de todas las divisiones juveniles —incluidas la Sub 23, Sub 20, Sub 17 y Sub 15—, sumado a ser un nexo constante con la Selección Mayor liderada por Lionel Scaloni, que consiguió logros y récords de todo tipo, con la Copa del Mundo como su mayor hito.