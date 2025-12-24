Las bombas de Marcelo Moretti después de su destitución en San Lorenzo

“La estoy peleando, pero más allá de la nulidad que pedí del acta de la Comisión Directiva del 16 de diciembre, técnicamente tengo que respetar los procesos estatutarios y soy expresidente. Estoy seguro de que la Justicia me va a dar la razón", expresó Moretti en Radio La Red más allá del primer revés que recibió de parte del Juzgado 51.

“Vamos a pedir que reconsideren la sentencia y en caso de que se sostenga el rechazo, vamos a ir a la Cámara Civil”, insistió sobre su impugnación a la acefalía dirigencial de la institución. "El viernes podríamos tener la reconsideración del Juzgado 51“, se ilusionó.

image

Constantino, presidente de la comisión transitoria de San Lorenzo.

“Hay un proceso democrático que respetar. A mí me eligió la gente y me están haciendo un golpe de Estado después de dos años de gestión, pergeñado por Sergio Costantino", acusó Moretti y repasó los antecedentes de su sucesor: “A Costantino no lo eligió nadie, salió tercero en las elecciones, la gente no lo quería ni ver. Fue el secretario que firmó todo los desastres de la gestión anterior, el que firmó al fondo suizo”.

“Imaginate lo malo que es Costantino que en dos días (Matías) Lammens casi le gana. Lammens es un BMW y Costantino un Fiat 600 yendo a Mar del Plata“, graficó sobre la aparición a ultimo momento de otro polémico exmandatario que no retornó al cargo por apenas cuatro votos.

Además, aseguró que la AFA de Claudio Tapia banca su postura: “Ellos creen que lo que me están haciendo está mal, pero no se pueden meter porque hay que respetar los procesos estatutarios del club”. Por otro lado, Moretti aseguró que “mi gobierno fue bueno".

Por último, Moretti disparó con fuerza contando que le prestó mucho dinero a San Lorenzo: “En estos dos años puse 400 mil dólares y desde 2010 pongo plata. Si San Lorenzo me tiene que devolver la plata que puse, tiene que darme una parte del estadio. Jamás reclamé un peso”.