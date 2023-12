Alerta Boca: Botafogo realizó una oferta por Cristian Medina

Lo cierto es que la oferta que envió Botafogo es de 8.000.000 por el 80% del pase, un número queda lejos de lo esperado por parte del Consejo de Fútbol y sobre todo de Román. Además, se conoció que eran 3.000.000 al contado y luego se pagaría el resto en cuotas, algo que hizo aún menos tentadora la oferta que fue rechazada.

Medina en Boca tiene contrato hasta el diciembre de 2027 y la cláusula de 17 millones como se mencionó antes. El futbolista surgido en en el club participó de un total de 130 partidos con la Primera marcando seis goles y ocho asistencias siendo uno de los puntos altos durante la último tiempo y de los más aplaudidos y queridos por el público xeneize.

Desde Brasil también detallan que el ofrecimiento al jugador sería un contrato por los próximos cuatro años, pero aún no le ha llegado ninguna oferta a sus manos. El confeso hincha de Boca tiene un apego especial con el club desde niño y ve con buenos ojos emigrar en el futuro pero al viejo continente.

Los integrantes del Consejo de Fútbol junto a Riquelme aseguraron que todas las ofertas que lleguen al club van a ser analizadas. Más allá de que se trata de un jugador fundamental para el plantel, el momento por el que atraviesa el país también obliga a los clubes a vender y los de La Ribera no son la excepción.

Medina también participó de la Selección Argentina en varias ocasiones. Formó parte de Sub 16, Sub 17 y actualmente lo está haciendo en la Sub 23 que comanda Javier Mascherano y hay una gran chance que juegue el Preolímpico que se va a realizar en Venezuela durante el verano del 2024. También, fue convocado por Lionel Scaloni en su lista pero no vio minutos con la mayor.