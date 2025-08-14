Copa Sudamericana: Independiente cayó con Universidad de Chile

Tras un puñado de jugadas con flojas definiciones por cada lado, la U de Chile rompió el marcador con un gol de Lucas Assadi a los 35 minutos del primer tiempo. El futbolista controló en el borde del área y sacó un remate cruzado con suma calidad que no pudo despejar Rodrigo Rey.

Independiente tomó la iniciativa en busca del empate en el complemento, pero luego se quedó con 10 por la expulsión de Matías Abaldo, a 20 minutos del final del partido y se quedó sin esperanzas en un partido que contó con pocas situaciones y estaba claro que ganaría el que encontrara el gol primero. Fue la U y se llevó el partido.

De todas maneras, Independiente perdió pero dejó viva la serie que se definirá el próximo miércoles en Avellaneda, en donde buscará la remontada para pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. En caso de lograr dar vuelta la serie, el Rojo se enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Alianza Lima y la U Católica de Ecuador (2-0 se impuso el club peruano en el primer encuentro).