Marcos Rojo contó por qué Gustavo Costas lo pidió para Racing

El mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 estampó su firma en el contrato por un año con Racing y ya tuvo sus primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros. Ambos momentos se reflejan en el video. Diego Milito, presidente del club, con quien compartió plantel en la Selección, deslizó al verlo con la de la Acadé: “Te queda pintada”.

Ya en el campo de juego del Cilindro, donde fue parte de un set de fotos y videos institucionales, Rojo dejó sus primeras sensaciones como nuevo jugador de Racing. “Llego a un club grande, con mucho prestigio y cosas por delante, pero para lo que uno viene acá es sin dudas a ganar la Copa Libertadores”, manifestó con entusiasmo.

Con respecto a sus primeras impresiones del plantel, el surgido en Estudiantes deslizó: “Hay grandes chicos”. Además, sobre lo que significa este nuevo desafío en su carrera, agregó: “En este momento de mi vida me pone contento y tengo ganas de seguir demostrando”.

Por otro lado, a raíz de su inscripción fuera del plazo límite, todo indica que no podrá disputar el Torneo Clausura: sólo está habilitado para jugar la Copa Argentina y la Copa Libertadores. La dirigencia es cada vez menos optimista de torcer la historia tras el insólito error y, salvo una inusual excepción por parte de AFA para habilitarlo, no podrá estar en el campeonato local.

El problema se originó a raíz de que el futbolista rescindió su contrato con Boca luego del 24 de julio, día que cerró la venta para las transferencias. El artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha.

La situación es diferente para la Copa Argentina y la Copa Libertadores, en las que Rojo ya está habilitado para jugar con Racing. En la primera de esas dos competencias chocará en cuartos de final contra el ganador del duelo que protagonizarán River y Unión, mientras que en el certamen copero se medirá con Peñarol por los octavos de final.