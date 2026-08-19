Bigote, seriedad y sin gestualidad: así posó Julián Álvarez en la plantilla de Atlético Madrid para la nueva temporada

Sin embargo, hay un paralelismo que desconcierta: ya fue presentado como futbolista del Colchonero para la nueva temporada y ahora una salida pierde cada vez más fuerza ante la postura inflexible del club, que le cierra las puertas a la transferencia hacia el conjunto culé.

Pero la postura fastidiosa trastoca todo esfuerzo de su permanencia. Julián no se esconde y en la nueva foto posó sin sonrisas, sin muecas y con una seriedad inmutable. Además, se dejó el bigote, a diferencia de años anteriores.

La diferencia de las fotos de Julián Álvarez en Atlético de Madrid, en 2024, 2025 y 2026.

Para demostrar la diferencia a los años anteriores, en redes sociales se viralizó una comparación con las fotos de Julián al inicio de cada temporada desde su llegada en 2024, cuando se fue de Manchester City para sumarse al Atleti en un pago de 75 millones de euros.

Se espera que diga presente en el Metropolitano el próximo domingo ante Villarreal, en una resignación de un nuevo desafío y con la responsabilidad de seguir aportando lo suyo aún en Madrid, expuesto ante el público después de todo el conflicto.