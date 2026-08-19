Bigote, seriedad y sin gestualidad: así posó Julián Álvarez en la plantilla de Atlético Madrid para la nueva temporada

El argentino quiere irse del Atleti y la molestia crece cada vez más. Ante la resistencia del club español por no dejarlo salir, hace todo lo posible para reflejarlo y la nueva sesión de fotos fue el escenario perfecto.
Atlético de Madrid ya dio a conocer que no quiere desprenderse de Julián Álvarez y esa resistencia, acompañada por las declaraciones de su presidente Julio Cerezo, parece que avanza cada vez más. De hecho, el delantero aparece en la nueva plantilla para la temporada 2026/2027 con su habitual camiseta número 19 como uno más del equipo. Sin embargo, sus ganas de irse -por las cuales hace todo lo posible- se vieron ahora en su rostro, en el que no pudo ocultar su descontento con el club.
Desde el "quiero cumplir mi sueño", que marcó un antes y un después en su relación con el Atleti, Julián mueve cielo y tierra por cerrar su ciclo. Esa frase fue sorpresiva; es que acostumbrado a su personalidad reservada y exenta de polémicas, descolocó a la prensa mientras se encontraba en la Copa del Mundo con la Selección Argentina. ¿Su sueño? Jugar en Barcelona, que también agota recursos por incorporarlo.
Después de unas merecidas vacaciones post Mundial, volvió a duras penas al club español. Se vieron imágenes de su retorno a los entrenamientos, con un semblante apagado y con un notable descontento. Otro día, se difundió un video llegando a la práctica acompañado de su representante.
El equipo dirigido por Diego Simeone inicia una nueva temporada. Esta tarde, recibirá a Málaga por la primera fecha de La Liga y la lista de convocados no pasó desapercibida: la Araña no formó parte de la nómina, al contrario de sus compatriotas Juan Musso y Giuliano Simeone.
Sin embargo, hay un paralelismo que desconcierta: ya fue presentado como futbolista del Colchonero para la nueva temporada y ahora una salida pierde cada vez más fuerza ante la postura inflexible del club, que le cierra las puertas a la transferencia hacia el conjunto culé.
Pero la postura fastidiosa trastoca todo esfuerzo de su permanencia. Julián no se esconde y en la nueva foto posó sin sonrisas, sin muecas y con una seriedad inmutable. Además, se dejó el bigote, a diferencia de años anteriores.
Para demostrar la diferencia a los años anteriores, en redes sociales se viralizó una comparación con las fotos de Julián al inicio de cada temporada desde su llegada en 2024, cuando se fue de Manchester City para sumarse al Atleti en un pago de 75 millones de euros.
Se espera que diga presente en el Metropolitano el próximo domingo ante Villarreal, en una resignación de un nuevo desafío y con la responsabilidad de seguir aportando lo suyo aún en Madrid, expuesto ante el público después de todo el conflicto.
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