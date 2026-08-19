Jorge Sampaoli seguirá en Talleres pese a la cuarta derrota en cinco partidos

Uno de los principales problemas aparece en el fondo. El equipo recibió 10 goles en cinco encuentros, con un promedio de dos tantos por partido. En ataque, en cambio, marcó siete, aunque esa producción no fue suficiente para traducirla en resultados.

Con tres puntos sobre 15 posibles, el arranque quedó lejos de las expectativas. Pese a eso, el técnico nacido en Casilda continúa firme en su cargo y tiene vínculo hasta 2027, por lo que, al menos por ahora, no habrá cambios en el banco.