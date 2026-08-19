Jorge Sampaoli seguirá en Talleres pese a la cuarta derrota en cinco partidos

El entrenador continuará al frente del equipo cordobés y, por ahora, mantendrá su contrato vigente hasta 2027, luego de un arranque irregular en el Torneo Clausura que generó interrogantes sobre su continuidad.
Cuando todos los caminos señalaban el fin de un corto ciclo y una experiencia más que negativa para su primer club dirigido en Argentina, la dirigencia dio un volantazo: Jorge Sampaoli seguirá siendo el DT de Talleres. No está asegurado el límite y será día a día, ya que otra derrota podría terminar de sacarlo como entrenador. Sin embargo, en Córdoba siguen firmes con él.
La preocupación se instaló tras el 3-1 sufrido ante Gimnasia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura, un partido que sentenció la ¡cuarta! caída en cinco partidos disputados. Sin embargo, desde el club descartaron cambios y aseguraron que el DT está "más fuerte que nunca". Y lo demostraron este martes, cuando volvió a dirigir el entrenamiento.
El ciclo apenas pudo celebrar un triunfo en cinco fechas, conseguido ante Platense. En aquella oportunidad, el conjunto cordobés se impuso con un sorpresivo 4-0 en Vicente López, en la tercera jornada del campeonato y generó esperanza en todos los hinchas por salir del último puesto de la zona A.
El resto del recorrido fue negativo. Antes de la reciente caída en Mendoza, el equipo había sido superado 3-0 por Lanús como local, mientras que el debut terminó con un 0-1 frente a Newell's en Rosario y después llegó otro 1-3 contra Vélez, otra vez en su casa.
Uno de los principales problemas aparece en el fondo. El equipo recibió 10 goles en cinco encuentros, con un promedio de dos tantos por partido. En ataque, en cambio, marcó siete, aunque esa producción no fue suficiente para traducirla en resultados.
Con tres puntos sobre 15 posibles, el arranque quedó lejos de las expectativas. Pese a eso, el técnico nacido en Casilda continúa firme en su cargo y tiene vínculo hasta 2027, por lo que, al menos por ahora, no habrá cambios en el banco.
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