Independiente Rivadavia se despidió de la Copa Libertadores con la frente en alto después de competirle de igual a igual en toda la serie de octavos de final al poderoso Fluminense. El rival era un equipo que está peleando el durísimo Brasilerao, que vale 113 millones de euros en el mercado contra los 39 del argentino, que tiene jugadores con pasado en Europa como Hulk o Thiago Motta y figuras sudamericanas como Fabio... Así y todo el equipo de Berti sacó dos empates con merecimiento y estuvo a nada de eliminarlo del certamen internacional.