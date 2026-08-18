El club mendocino le compitió de igual a igual toda la serie de octavos de final al poderoso Fluminense (empatando ambos encuentros) y fue eliminado por penales en su casa.
Independiente Rivadavia se despidió de la Copa Libertadores con la frente en alto después de competirle de igual a igual en toda la serie de octavos de final al poderoso Fluminense. El rival era un equipo que está peleando el durísimo Brasilerao, que vale 113 millones de euros en el mercado contra los 39 del argentino, que tiene jugadores con pasado en Europa como Hulk o Thiago Motta y figuras sudamericanas como Fabio... Así y todo el equipo de Berti sacó dos empates con merecimiento y estuvo a nada de eliminarlo del certamen internacional.
Tras haber conseguido un valioso 0 a 0 en la ida en el Maracaná, donde estuvo cerca de llevarse el triunfo en varias oportunidades, Independiente Rivadavia le igualó 1 a 1 de manera agónica en la vuelta a Fluminense de local pero después terminó cayendo por 5 a 4 en la tanda de penales ante un inoxidable Fabio (en un cumplirá 46 años) que atajó dos definiciones para terminar revirtiendo la pelea desde los doce pasos.
Fluminense se puso en ventaja a los 31 minutos del complemento con un gol de Kevin Serna en un ataque directo aislado a lo que estaba pasando en el campo de juego. Tras un lateral en mitad de la cancha, Hércules Pereira do Nascimento se encontró con tiempo para pensar, miró a Serna y le tiró un pase profundo aéreo para dejarlo frente a Bolcato y su compañero definió con precisión ante la salida del joven guardameta.
El club brasilero demostró su jerarquía al ponerse en ventaja con una jugada tan simple como difícil y en un contexto donde se encontraba con un hombre menos por la expulsión de Agustín Canobbio a los 12' de esta segunda etapa. El futbolista de la Selección de Uruguay vio la tarjeta roja por doble amarilla, recibiendo la última por una entrada muy fuerte sobre Matías Fernández.
Independiente Rivadavia y Fluminense disputaban un partido parejo con pocas situaciones de gol y el club brasilero se estaba llevando un premio muy grande. Sin embargo, el equipo de Alfredo Berti arrinconó al Flu sobre el final, consiguió un penal por un tiro bloqueado por una mano rival dentro del área y Álex Arce definió con categoría ¡a los 96 minutos! para mandar la definición a la tanda desde los doce pasos, pero allí festejó el elenco brasilero.
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