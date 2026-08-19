Jonathan Calleri y su emoción por volver a La Bombonera para enfrentar a Boca con San Pablo: "Será un partido especial"

La salida de Carlos Bianchi y el arribo de Rodolfo Arruabarrena marcaron un punto de inflexión. Calleri se ganó un lugar a fuerza de goles y buenas actuaciones, pese a compartir ataque con nombres como Andrés Chávez, Emanuel Gigliotti, Sebastián Palacios y Carlos Tevez. En 63 partidos hizo 23 goles y dio 12 asistencias, además de conquistar el torneo local y la Copa Argentina en 2015.

Calleri salió campeón con Boca en 2015.

A comienzos de 2016, el delantero fue transferido a San Pablo por 12 millones de dólares mediante la intervención de un grupo empresario. Desde entonces construyó una extensa historia en Brasil: ya disputó más de 260 encuentros con el Tricolor y se acerca al centenar de goles.

Ahora, después de renovar su contrato hasta diciembre de 2029, Calleri volverá a encontrarse con Arruabarrena y con la Bombonera, aunque esta vez como rival. El duelo entre ambos equipos tendrá como premio un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.