Jonathan Calleri y su emoción por volver a La Bombonera para enfrentar a Boca con San Pablo: "Será un partido especial"

El delantero, referente del conjunto brasileño, volverá al estadio argentino tras más de una década, para medirse ante el club donde fue campeón en 2015, también con el Vasco Arruabarrena como DT xeneize.
Boca y San Pablo protagonizarán uno de los cruces de cuartos de final con más expectativa de la Copa Sudamericana, luego de superar sus respectivas series y con notoria autoridad -el Xeneize venció 7-1 en la serie a Recoleta y los brasileños 4-2 a Bolívar-. Para Jonathan Calleri, capitán del equipo paulista, el enfrentamiento tendrá un condimento especial por su pasado con el club argentino.
"Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a La Bombonera después de once años. Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes", expresó el delantero después de la victoria frente al conjunto boliviano. Y avisó el respeto que se le tiene a Boca como rival: " Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación".
Calleri fue protagonista en la clasificación de San Pablo, ya que convirtió de penal el 2-1 para ponerse arriba en la serie. Después del 1-1 en La Paz, los locales ganaron 3-1 con tantos de Luciano, Sabino y el propio ex Boca, mientras que Dairon Asprilla había establecido el empate parcial.
El vínculo con el club de la Ribera comenzó a mediados de 2014, cuando llegó desde All Boys como una de las grandes promesas del fútbol argentino. La operación se concretó por 1.800.000 dólares, en un momento en el que el delantero tenía apenas 20 años y el equipo de Floresta acababa de descender a la B Nacional.
La salida de Carlos Bianchi y el arribo de Rodolfo Arruabarrena marcaron un punto de inflexión. Calleri se ganó un lugar a fuerza de goles y buenas actuaciones, pese a compartir ataque con nombres como Andrés Chávez, Emanuel Gigliotti, Sebastián Palacios y Carlos Tevez. En 63 partidos hizo 23 goles y dio 12 asistencias, además de conquistar el torneo local y la Copa Argentina en 2015.
A comienzos de 2016, el delantero fue transferido a San Pablo por 12 millones de dólares mediante la intervención de un grupo empresario. Desde entonces construyó una extensa historia en Brasil: ya disputó más de 260 encuentros con el Tricolor y se acerca al centenar de goles.
Ahora, después de renovar su contrato hasta diciembre de 2029, Calleri volverá a encontrarse con Arruabarrena y con la Bombonera, aunque esta vez como rival. El duelo entre ambos equipos tendrá como premio un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.
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