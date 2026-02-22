Alexander Medina fue confirmado como nuevo entrenador de Estudiantes

El técnico uruguayo asumirá tras la salida de Eduardo Domínguez a Atlético Mineiro y dirigirá su primer partido el miércoles en Rosario por el Torneo Apertura.
Alexander Medina fue confirmado como nuevo director técnico de Estudiantes de La Plata y tomará las riendas del equipo tras la partida de Eduardo Domínguez a Atlético Mineiro. El uruguayo dirigirá su primera práctica este domingo y la dirigencia proyecta que debute este miércoles 25 a las 19.30 frente a Newell’s, por la séptima fecha del Torneo Apertura.
La salida de Domínguez obligó a acelerar las gestiones en el club platense, que buscaba una resolución inmediata para sostener la competitividad del plantel. En ese escenario, Medina se convirtió en la opción definitiva luego de varios días de análisis y conversaciones internas.
El entrenador vuelve a la actividad después de su último ciclo en Talleres de Córdoba, donde conquistó la Supercopa Internacional ante River, logro que significó uno de los títulos más importantes en la historia del club cordobés. Su experiencia reciente en el fútbol argentino fue uno de los factores que pesó en la decisión.
Durante la búsqueda también fueron evaluados otros nombres, entre ellos Martín Demichelis y Palermo, aunque no lograron consenso pleno dentro del área deportiva. El director deportivo Marcos Angeleri impulsó la candidatura del “Cacique”, respaldado además por referencias positivas de futbolistas que trabajaron con él. Medina firmará contrato en las próximas horas y asumirá en un contexto de transición, con el desafío de sostener la identidad competitiva del equipo en el plano local e internacional.
comentar