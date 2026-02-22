Alexander Medina fue confirmado como nuevo entrenador de Estudiantes

La salida de Domínguez obligó a acelerar las gestiones en el club platense, que buscaba una resolución inmediata para sostener la competitividad del plantel. En ese escenario, Medina se convirtió en la opción definitiva luego de varios días de análisis y conversaciones internas.

El entrenador vuelve a la actividad después de su último ciclo en Talleres de Córdoba, donde conquistó la Supercopa Internacional ante River, logro que significó uno de los títulos más importantes en la historia del club cordobés. Su experiencia reciente en el fútbol argentino fue uno de los factores que pesó en la decisión.

demichelis Demichelis, sin club desde mayo, se había perfilado con fuerza para el puesto.

Durante la búsqueda también fueron evaluados otros nombres, entre ellos Martín Demichelis y Palermo, aunque no lograron consenso pleno dentro del área deportiva. El director deportivo Marcos Angeleri impulsó la candidatura del “Cacique”, respaldado además por referencias positivas de futbolistas que trabajaron con él. Medina firmará contrato en las próximas horas y asumirá en un contexto de transición, con el desafío de sostener la identidad competitiva del equipo en el plano local e internacional.