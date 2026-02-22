"Ganen o balas": el clima de guerra en Newell's con bombas molotov y amenazas

En la madrugada de este domingo, un grupo de hinchas esperó al equipo en el Centro Griffa y arrojaron bombas molotov y una de ellas dio en el auto del juvenil Facundo Guch: se le incendió únicamente el techo y la situación no pasó a mayores para la suerte del futbolista.

Por otra parte, los fanáticos también colgaron una bandera con un mensaje fuertísimo: "Ganen o balas para todos". Y, para colmo, el equipo tendrá tres rivales muy difíciles en sus próximos compromisos: el siempre competitivo Estudiantes (L), el clásico con Central (L) y Vélez (V) que está jugando increíble y más en su casa.

La amenaza fue similar a un episodio de hace seis meses. "Ganen o muerte", rezaba el trapo que mostraron en aquel entonces. Por el momento, desde el club no emitieron ningún comunicado oficial sobre este ataque que sufrió el plantel de la institución.

Newell's está inmerso en una fuerte crisis deportiva: está último en la Zona A después de ningún triunfo, dos empates y cuatro derrotas y peleando el descenso por los promedios por las flojas temporadas. Además, si sigue obteniendo tan malos resultados también lo hará en la tabla anual.

Este pésimo arranque de año se llevó puesto a la dupla técnica de Sergio Gómez y Favio Orsi, por la cuál la dirigencia apostó después de que hicieran historia en Platense logrando el Torneo Apertura 2025. Ahora, con Lucas Bernardi de entrenador interino en medio de la búsqueda de un entrenador, la Lepra buscará encontrar algo de paz.