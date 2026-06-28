El entrenador de Japón: "Nos dimos cuenta de que podemos ganarle a Brasil"

En la previa del duelo por 16avos de final del Mundial, Hajime Moriyasu recordó el triunfo en el amistoso del año pasado: “Será más complicado, pero sabemos que tendremos oportunidades”.
Japón confía en que puede dar el batacazo y eliminar a Brasil este lunes en los 16avos de final del Mundial. Hajime Moriyasu, entrenador del combinado asiático, recordó en la previa del encuentro mundialista el inolvidable choque amistoso entre ambos el año pasado, donde la Verdeamarela se fue 2 a 0 arriba al descanso y se lo dieron vuelta para imponerse 3 a 2 en el marcador. Fue la primera derrota del ciclo de Carlo Ancelotti en el gigante sudamericano.
“Nos dimos cuenta que tenemos oportunidades para ganar”, contó Moriyasu sobre lo que les dejó de enseñanza ese amistoso ganado a Brasil. Japón no está agrandado, sino consciente de que creció muchísimo futbolísticamente en los últimos años y está en condiciones de plantearle pelea a las potencias.
"El año pasado le ganamos amistoso. Es algo que nunca habíamos conseguido antes, una victoria contra los brasileños, y fue algo histórico. Esa victoria del año pasado han cambiado muchas cosas. Y aunque sea más complicado, vemos que hay chances de conseguir un triunfo en un Mundial”, aseguró Moriyasu.
Japón llega al duelo después de empatar en el debut con Países Bajos, golear a Túnez e igualar con Suecia. Brasil, luego de un empate en el que jugó mal con Marruecos, le metió tres a Haití y a Escocia. “Pensamos que va a ser un partido muy intenso. Va a ser complicadísimo, pero intentaremos ganar y lo daremos todo", finalizó el DT de Japón.
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