El entrenador de Japón: "Nos dimos cuenta de que podemos ganarle a Brasil"

En la previa del duelo por 16avos de final del Mundial, Hajime Moriyasu recordó el triunfo en el amistoso del año pasado: “Será más complicado, pero sabemos que tendremos oportunidades”.

Japón confía en que puede dar el batacazo y eliminar a Brasil este lunes en los 16avos de final del Mundial. Hajime Moriyasu, entrenador del combinado asiático, recordó en la previa del encuentro mundialista el inolvidable choque amistoso entre ambos el año pasado, donde la Verdeamarela se fue 2 a 0 arriba al descanso y se lo dieron vuelta para imponerse 3 a 2 en el marcador. Fue la primera derrota del ciclo de Carlo Ancelotti en el gigante sudamericano.