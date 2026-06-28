"Me dejaron solo": la última charla de Marcelo Bielsa con el plantel de Uruguay

El Loco habría mantenido una reunión con los futbolistas tras el fracaso en el Mundial y en la previa de su renuncia del cargo. Todos los detalles.
Uruguay quedó eliminado en fase de grupos sin ganar ningún partido en el Mundial 2026 en un fracaso de gran magnitud teniendo en cuenta que pasaban 8 de los 12 mejores terceros y tenía a Cabo Verde y Arabia Saudita en su zona. Y, en este contexto, se filtraron detalles de la charla de Marcelo Bielsa con el plantel de Uruguay después de la vergonzosa eliminación y previo a su renuncia oficial al cargo.
Bielsa reunió al plantel de Uruguay para brindar una charla breve de balance del Mundial y expresó una fuerte frase que habría sido para todo el equipo, pero sobre todo para los referentes. "Me voy muy triste del Mundial porque me dejaron solo", habría dicho según la información de Sebastián Giovanelli, periodista uruguayo de ESPN. Además, contó que los jugadores escucharon al entrenador, pero que no hubo respuesta.
“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”, expresó Bielsa tras la eliminación. “Porque cualquier tipo de aporte que puede hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor. Y obviamente esta actuación no necesito definirla”, agregó el “Loco” en conferencia de prensa.
“Por lo cual, si usted me pregunta cómo será recordado mi paso, es que ha sido un paso que no dejó nada”, sentenció el entrenador con mucha autocrítica tras el papelón en el Mundial. De todas maneras, la Celeste también venía de marcharse en grupos en Qatar 2022 por lo que la falta de competitividad viene de hace rato en el seleccionado.
El próximo martes, desde las 18, Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa en el mítico estadio Centenario, donde informaría su paso al costado de la Selección de Uruguay. La Celeste, que ya tenía un mal clima en la previa del certamen con las críticas de referentes como Luis Suárez y Diego Lugano sumado a cortocircuitos de Bielsa y el plantel, comenzará un nuevo proceso en la búsqueda de volver a los primeros planos del fútbol.
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