"Me dejaron solo": la última charla de Marcelo Bielsa con el plantel de Uruguay

El próximo martes, desde las 18, Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa en el mítico estadio Centenario, donde informaría su paso al costado de la Selección de Uruguay. La Celeste, que ya tenía un mal clima en la previa del certamen con las críticas de referentes como Luis Suárez y Diego Lugano sumado a cortocircuitos de Bielsa y el plantel, comenzará un nuevo proceso en la búsqueda de volver a los primeros planos del fútbol.