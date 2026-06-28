Los tres partidazos de este lunes por 16avos de final del Mundial

Tras el triunfo de Canadá a Sudáfrica del domingo, este lunes continuará la inédita fase de la Copa del Mundo con tres platos fuertes: Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos.
Tras el triunfo agónico de Canadá a Sudáfrica en Los Ángeles del domingo, este lunes continuarán los 16avos de final del Mundial con tres partidazos: Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos. Sí, un inicio de semana espectácular para los futboleros.
Brasil, quien viene de ganar el Grupo C con dos triunfos y un empate, tendrá un primer duro cruce de eliminatoria con Japón, que acabó segundo en el Grupo F con una victoria y dos pardas. Carlo Ancelotti y Hajime Moriyasu hablaron en la previa del encuentro que se disputará desde las 14 en Houston con el arbitraje de Maurizio Mariani (Italia) y transmisión de Disney+ Premium y DirecTV.
Luego, Alemania y Paraguay, a partir de las 17.30, protagonizarán otro choque interesante en Boston. El equipo alemán, que no llegó como uno de los candidatos al título, buscará seguir avanzando de callado contra el combinado de Gustavo Alfaro, que quiere hacer historia contra una de las potencias. El duelo se podrá ver por la pantalla de DSports y contará con Jalal Jayed (Marruecos) como máxima autoridad arbitral.
Por último, Países Bajos y Marruecos se enfrentarán desde las 22 horas en Monterrey. El combinado naranja y el africano, que vienen teniendo una gran actuación en la Copa del Mundo y prometen mucho con su fútbol, disputarán una final entre ellos. El compromiso, que se podrá ver por DSports, tendrá a Wilton Pereira Sampaio (Brasil) como árbitro.
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