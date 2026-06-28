Los tres partidazos de este lunes por 16avos de final del Mundial

Brasil, quien viene de ganar el Grupo C con dos triunfos y un empate, tendrá un primer duro cruce de eliminatoria con Japón, que acabó segundo en el Grupo F con una victoria y dos pardas. Carlo Ancelotti y Hajime Moriyasu hablaron en la previa del encuentro que se disputará desde las 14 en Houston con el arbitraje de Maurizio Mariani (Italia) y transmisión de Disney+ Premium y DirecTV.