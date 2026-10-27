Argentinos venció a Independiente Rivadavia y alcanzó a Boca en la cima de la Anual

Con este triunfazo como local, el equipo de Nicolás Diez volvió a recuperar su lugar en la cima de la Tabla Anual igualando al Boca de Arruabarrena, con 57 unidades cada uno. Una tremenda lucha por el título de campeón del año que también tiene Rosario Central con 56 y Vélez con 55 y más atrás a Independiente Rivadavia e Instituto con 53.