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Argentinos venció a Independiente Rivadavia y alcanzó a Boca en la cima de la Anual

El Bicho superó por 1 a 0 al conjunto mendocino en La Paternal con un tanto de Sebastián Prieto y volvió a la punta de la Tabla Anual a dos jornadas de la definición del campeón.

Argentinos Juniors venció 1 a 0 a Independiente Rivadavia en La Paternal y alcanzó a Boca en la cima de la Tabla Anual a dos jornadas de la finalización de la fase regular del Torneo Clausura y definición de qué equipo se alzará con el título de Campeón de Liga 2026.

El gol del triunfo de Argentinos llegó a los 22 minutos del complemento después de un tiro de Sebastián Prieto de lejos que llegaba débil al arco pero se metió por una floja respuesta de Nicolás Bolcato, quien enseguida se agarró la cabeza sin poder creer que ese balón se le había escapado por debajo de su cuerpo.

El encuentro fue parejo con situaciones claras de ambos lados. Y, más allá de la floja respuesta en esa acción del arquero visitante, no hubo más goles por los arqueros: Cortés sacó un tiro a quemarropa de Vigo dentro del área y Bolcato voló para despejar un remate esquinado de Verón, entre otras jugadas.

Con este triunfazo como local, el equipo de Nicolás Diez volvió a recuperar su lugar en la cima de la Tabla Anual igualando al Boca de Arruabarrena, con 57 unidades cada uno. Una tremenda lucha por el título de campeón del año que también tiene Rosario Central con 56 y Vélez con 55 y más atrás a Independiente Rivadavia e Instituto con 53.

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