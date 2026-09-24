Inició la Nations League: Portugal y Noruega ganaron y empataron Alemania y Países Bajos

Países Bajos fue superior durante buena parte del encuentro y encontró el empate en el tiempo agregado, gracias a un gol de Cody Gakpo a los 92 minutos. El equipo de Xavi había generado varias oportunidades claras, pero se encontró con una buena actuación de Ter Stegen y la falta de precisión en la definición. Alemania resistió durante gran parte del complemento, aunque no pudo sostener la ventaja hasta el final. Guus Til tuvo una última ocasión para darle el triunfo a los neerlandeses, pero su remate terminó desviado.

Lo mejor de Países Bajos 1-1 Alemania

Con estos resultados, Portugal y Noruega comenzaron la Nations League con tres puntos, mientras que Alemania y Países Bajos sumaron una unidad en el Grupo A2. La actividad continuará el domingo, cuando Portugal visite a Noruega en un duelo que enfrentará a Cristiano Ronaldo con Erling Haaland. Ese mismo día, Dinamarca recibirá a Gales con el objetivo de recuperarse tras sus derrotas en la jornada inaugural.