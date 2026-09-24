Inició la Nations League: Portugal y Noruega ganaron y empataron Alemania y Países Bajos

Portugal superó 1 a 0 a Gales, Noruega venció 3 a 2 a Dinamarca con dos goles de Haaland y Alemania empató sobre el final ante Países Bajos en una jornada de combinados europeos con mucha acción.
La UEFA Nations League 2026/27 comenzó con tres partidos destacados, que dejaron triunfos de Portugal y Noruega, además de un empate entre Alemania y Países Bajos. El conjunto de Cristiano Ronaldo se impuso 1-0 ante Gales, mientras que los noruegos derrotaron 3-2 a Dinamarca en un duelo vibrante. Por su parte, el equipo de Jürgen Klopp igualó 1-1 frente al seleccionado neerlandés.
En el Estádio José Alvalade, Portugal venció 1-0 a Gales gracias a un gol de João Félix a los 22 minutos. El conjunto local dominó la posesión y manejó el desarrollo con paciencia ante un rival que se replegó cerca de su área. Cristiano Ronaldo tuvo una participación activa durante la primera mitad y, en el complemento, Portugal llegó al segundo tanto, aunque el VAR lo anuló por posición adelantada. El equipo de Roberto Martínez no pasó grandes sobresaltos y comenzó el torneo con una victoria.
En el partido más emocionante de la jornada, Noruega le ganó 3-2 a Dinamarca con una actuación determinante de Erling Haaland. Oscar Bobb abrió el marcador y el delantero del Manchester City amplió la diferencia antes de los 20 minutos. Mikkel Damsgaard descontó de tiro libre para los daneses y Rasmus Hojlund consiguió el empate en el segundo tiempo. Sin embargo, Haaland volvió a aparecer tras un córner ejecutado rápidamente por Martin Odegaard y marcó el 3-2 definitivo con un potente remate.
Por su parte, Alemania y Países Bajos igualaron 1-1 en el Johan Cruyff Arena, en los debuts de Jürgen Klopp y Xavi al frente de sus respectivas selecciones. El conjunto alemán se puso en ventaja a los 32 minutos, en una acción en la que Joshua Kimmich continuó el juego mientras Brian Brobbey estaba tendido en el campo y Lukas Nmecha terminó definiendo. La jugada generó reclamos por la falta de fair play, pero el gol fue convalidado. Antes, el VAR había anulado un tanto de Virgil van Dijk por una infracción de Brobbey sobre Marc-André ter Stegen.
Países Bajos fue superior durante buena parte del encuentro y encontró el empate en el tiempo agregado, gracias a un gol de Cody Gakpo a los 92 minutos. El equipo de Xavi había generado varias oportunidades claras, pero se encontró con una buena actuación de Ter Stegen y la falta de precisión en la definición. Alemania resistió durante gran parte del complemento, aunque no pudo sostener la ventaja hasta el final. Guus Til tuvo una última ocasión para darle el triunfo a los neerlandeses, pero su remate terminó desviado.
Con estos resultados, Portugal y Noruega comenzaron la Nations League con tres puntos, mientras que Alemania y Países Bajos sumaron una unidad en el Grupo A2. La actividad continuará el domingo, cuando Portugal visite a Noruega en un duelo que enfrentará a Cristiano Ronaldo con Erling Haaland. Ese mismo día, Dinamarca recibirá a Gales con el objetivo de recuperarse tras sus derrotas en la jornada inaugural.
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