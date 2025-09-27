Ángel Di María: golazo a Gimnasia y explicación de por qué pidió perdón

"Más que nada por la gente. Desde que llegamos a La Plata fue impresionante conmigo. El cariño ya en el hotel, también acá en el estadio, en el calentamiento, durante el partido. No tengo palabras de agradecimiento y les deseo lo mejor. Haber hecho el gol, no merecían que les festeje el gol y por eso pedí perdón", expresó el futbolista de 37 años.

Al minuto 40 del segundo tiempo, con el 2 a 0 a favor de su equipo, Angelito tomó la pelota dentro del área, amagó a rematar, enganchó hacia dentro y su disparo superó el arco de Nelson Insfrán para el 3-0 final. "Veníamos haciendo bien las cosas y manejando bien los partidos, nos faltaba el gol y hoy se dio, jugamos muy bien en el primer tiempo, el fútbol argentino es difícil y la victoria es importante", expresó tras el triunfo.

Embed ¡INSÓLITO LO DE ÁNGEL DI MARÍA!



El Fideo hace un golazo con Rosario Central y no lo festeja ⚽



Le pide disculpas a la afición de Gimnasia y Esgrima, y estos lo terminan elogiando por su trayectoria



Un crack dentro y fuera del campo pic.twitter.com/zZbIItC0Qv — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 27, 2025

"Gimnasia estaba necesitado y era obvio que iban a dejar espacios que teníamos que aprovechar. De a poco nos vamos conociendo más, la única lástima fue la lesión de Carlos (Quintana)", concluyó el Fideo, que comentó sobre el suceso que sufrió el zaguero del Canalla, quien padeció una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo y deberá ser operado.

Desde su vuelta a Rosario Central, Di María jugó nueve partidos, convirtió cinco goles (entre ellos el de la victoria en el clásico ante Newell's) y brindó una asistencia. Además, los tres puntos ante el Lobo llevaron al equipo a liderar la tabla anual con 50 puntos y a acercarse a la clasificación para la próxima Copa Libertadores.