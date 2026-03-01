El desgarrador relato de Juan Martin Del Potro a cuatro años de su retiro del tenis

“Nunca me quise retirar. Fue forzado por mi situación de la rodilla", aseguró en una entrevista con ESPN Tenis. El tenista explicó que el camino comenzó con una intervención inicial que no tuvo el resultado esperado y desembocó en un extenso derrotero de operaciones y etapas de recuperación. Señaló que cada paso quirúrgico se afrontaba con la expectativa de regresar al alto nivel, pero que con el tiempo el cuerpo dejó de responder.

“Era una cirugía con la ilusión de volver y la otra con la misma metodología, el mismo esfuerzo, hasta que finalmente ya el cuerpo no me resistía más”, relató. También admitió el impacto psicológico del proceso: “Mentalmente tampoco estaba preparado para continuar con las cirugías y los fracasos”.

Juan Martín del Potro (1).jpg Juan Martín del Potro anunció este miércoles que no jugará el US Open.

A lo largo de su trayectoria profesional padeció 14 lesiones que afectaron seriamente su continuidad. Las primeras complicaciones fueron en las muñecas, con varias operaciones que lo mantuvieron alejado del circuito durante largos períodos. Más tarde llegó la fractura de rótula en 2018, justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, siendo finalista del US Open. Las recaídas se repitieron y lo llevaron a ingresar al quirófano en tres oportunidades más.

Ya retirado de la competencia, Del Potro volvió a Acapulco sede donde se consagró campeón en 2018 como embajador del certamen. En ese contexto, recordó aquel título como “uno de los cuadros más duros” que le tocó disputar y lo destacó como una de las conquistas más significativas de su carrera.

También se refirió a su relación con Novak Djokovic, forjada desde la adolescencia. “Nos conocemos desde que tenemos 15 o 16 años y compartimos toda la carrera juntos”, señaló y subrayó el vínculo que mantienen fuera de la cancha. Frente al denominado “Big Three”, integrado por Federer, Rafael Nadal y Djokovic, Delpo logró imponerse en 17 oportunidades, siendo en cada una de ellas un motivo de orgullo argentino.

novak y juan

El serbio, además, dijo presente en el partido de despedida del argentino. Al recordar ese momento, la Torre de Tandil expresó: “Él lo aceptó, fue muy generoso y hoy tenemos una relación tan linda que nos permitimos hacer cosas como el otro día en el Australian Open, que lo llamo, me atiende y hablamos y nos reímos un rato”.

Con 37 años, Del Potro observa hoy el tenis desde una perspectiva distinta, sin resentimientos y con la experiencia como guía. “En la vida hay que encontrarle la vuelta a todo. Hay que tener amor propio para anteponerse ante cada situación”, reflexionó quien, a pesar de las lesiones, dejó una marca indeleble en el deporte argentino.