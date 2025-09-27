Boca visita a Defensa y Justicia: ¿estará Miguel Russo en el banco de suplentes?

La incógnita del Xeneize es si Miguel Ángel Russo estará el banco de suplentes. El DT fue dado de alta ayer, luego de permanecer internado durante dos días en el sanatorio Fleni. Lo que pone en duda su presencia en Florencio Varela es su estado de salud y las condiciones climáticas adversas que se esperan, con pronóstico de lluvia y bajas temperaturas.

El lunes, Russo asistió al sanatorio a realizarse estudios de rutina y los médicos detectaron que estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, algo que motivó que quedara en observación. El entrenador fue dado de alta horas después, pero el miércoles volvió a ser internado hasta este viernes que se retiró a su domicilio.

Durante los dos días ausente, los entrenamientos fueron comandados por los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Si bien la intención de Russo es dirigir, la decisión se tomará sobre la hora y todo indica que Úbeda quedará a cargo del equipo en Florencio Varela.

Después del empate contra Central Córdoba 2 a 2 en la Bombonera, Boca presentará un cambio: el ingreso de Alan Velasco por Carlos Palacios. El chileno sufrió una distensión en el músculo pectíneo izquierdo en la práctica del jueves, por lo que quedó fuera del equipo. Así, el exIndependiente tendrá una nueva chance para consolidarse entre los titulares.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de perder 1-0 con Estudiantes, el pasado lunes en condición de visitante. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular: se encuentran a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en el Torneo Clausura, ocupan el noveno lugar de la Zona A, con 12 unidades.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Salomé Di Iorio.

Horario: 19.

Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela.

TV: TNT Sports.