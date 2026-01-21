Ángel Romero fue ofrecido a Boca

El delantero paraguayo es uno de los futbolistas que ofrecieron al club de la Ribera en las últimas horas, poco después de que explotó la noticia del atacante colombiano, hay charlas entre las partes y existen chances de que se transforme en incorporación para esta temporada.

angel romero

Ángel Romero es agente libre en este 2026: quedó libre tras finalizar su vínculo con Corinthians de Brasil. Más allá de que era ídolo, la institución atraviesa una crisis económica y, debido a su alto salario y también porque no mostró su mejor versión en 2025, decidieron no renovarle el contrato.

Romero hermano de Óscar, quien tuvo su paso por Boca entre 2022 y 2023 fue en gran parte alternativa durante la última temporada y convirtió cinco goles a lo largo del año. De acuerdo a lo informado por el periodista Wilson González en Presión Alta, el atacante aún compite por un lugar en la lista de Paraguay rumbo al Mundial 2026, y el entrenador Gustavo Alfaro le habría recomendado continuar su carrera en el exterior y no regresar al torneo local.

oscar-romero-el-nuevo-dueno-de-la-10-de-boca.jpg Óscar Romero dejó de representar a su país.

En ese marco, su nombre fue acercado a Boca. “Es un grandísimo jugador”, había destacado Juan Román Riquelme sobre el delantero en febrero de 2022. En la actualidad, el futbolista volvió a ser ofrecido al Xeneize: existen contactos entre las partes y no se descarta que pueda convertirse en refuerzo del equipo conducido por Claudio Úbeda.