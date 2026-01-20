Dibu Martínez es pretendido por el Inter como futuro arquero

La información indica que Inter piensa en Dibu como recambio en el arco, de cara a la temporada que comenzará después del Mundial 2026. Según Sky Sports Italia, el club no renovaría el contrato de Yann Sommer y, ante esa vacante, el nombre del campeón del mundo con la Selección Argentina se posiciona como la principal alternativa por su jerarquía y trayectoria reciente.

Tremenda atajada del Dibu ante el Crystal Palace por la Premier.

El principal obstáculo para la operación sería el alto salario del arquero, uno de los más elevados entre los jugadores de su puesto en la Premier League. Si bien el medio italiano asegura que ya existieron contactos iniciales entre las partes, ese factor económico podría frenar el avance de las negociaciones pese al interés deportivo del Neroazzurri.

No es la primera vez que Inter posa sus ojos en el marplatense, ya que en 2023, tras la venta de André Onana, el club italiano realizó una oferta por el arquero surgido de Independiente. Aquella propuesta fue rechazada por Aston Villa por considerarla insuficiente y el Inter terminó optando por Sommer, aunque el nombre de Dibu vuelve a escena con fuerza.