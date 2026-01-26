Oficial: Boca anunció la llegada de Ángel Romero en sus redes sociales

"El jugador Ángel Romero llegará esta noche al país y mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. Si no surge ningún inconveniente, se convertirá en jugador de Boca", publicó la cuenta @estoesboca_ok, encargada de informar las novedades del plantel. Ángel llega en condición de libre y firmará hasta diciembre del 2026, con opción a renovar por un año más.

De esta manera, Boca logró un deseo que tenía hace años. De hecho, Juan Román Riquelme lo definió en más de una ocasión como "un grandísimo jugador". Cabe recordar que su hermano Oscar vistió la Azul y Oro entre enero del 2022 y julio del 2023, período en el que disputó 65 partidos, anotó cuatro goles y repartió 14 asistencias.

image

Romero, que surgió de las inferiores de Cerro Porteño, fue una fija en el once inicial de Corinthians hasta mediados del 2025, momento en el que asumió el entrenador Dorival Júnior. Pese a ser el capitán del equipo, una sequía goleadora y una expulsión ante Juventude, el pasado 11 de agosto, provocó la pérdida definitiva de la titularidad.

Recién volvió a ser de la partida el 7 de diciembre, también ante Juventude, en el marco de la última fecha del Brasileirao: allí el DT paró un equipo alternativo en vísperas a la primera semifinal de la Copa de Brasil contra Cruzeiro. Durante 2025, Romero marcó cinco goles y entregó tres asistencias en 74 juegos.

“Con Ángel hablé hoy, ojalá que podamos tenerlo con nosotros. Ya están intercambiando los papeles los abogados del club con los abogados de Ángel“, afirmó Juan Román Riquelme en las últimas horas al medio AZZ. Y, definitivamente, todo sucedió de exitosa manera y está a nada de ponerse la azul y oro.