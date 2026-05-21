Aníbal Moreno pidió jugar la final con Belgrano: Coudet lo esperará hasta el final

El volante, que sufrió un esguince de rodilla en la semifinal contra Rosario Central, busca acelerar su recuperación para llegar al duelo decisivo del domingo contra el Pirata.
Aníbal Moreno le pidió jugar la final del Torneo Apertura contra Belgrano a Eduardo Coudet. El volante, que tiene un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, busca acelerar los tiempos de recuperación para no perderse el partido decisivo del domingo en el Mario Alberto Kempes.
Moreno se lesionó en la semifinal contra Rosario Central en el Monumental hace un puñados de días y parecía descartado para el compromiso contra el Pirata. Sin embargo, en las últimas horas el futbolista mostró una evolución favorable, con menos dolor y trabajos específicos de kinesiología para fortalecer la zona afectada y le pidió al entrenador que lo espere hasta último momento.
Más allá de la voluntad del jugador, la decisión final quedará en manos de Coudet, que suele evitar riesgos con futbolistas que no están al ciento por ciento desde lo físico. El entrenador ya actuó de esa manera en situaciones similares y mantiene cautela con la evolución del mediocampista. En caso de no llegar, el principal candidato a reemplazarlo sería Lucas Silva, mientras que Kevin Castaño correría desde atrás en la consideración para ocupar ese lugar en la mitad de la cancha.
La posible ausencia de Moreno se suma a una lista importante de bajas que River arrastra para la final. Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña también están lesionados y no podrán estar disponibles para la final. En ese contexto, la recuperación del ex Newell’s aparece como una prioridad para el cuerpo técnico, sobre todo por el peso que tuvo durante el semestre, en el que disputó 23 partidos y se consolidó como una pieza clave en el mediocampo.
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