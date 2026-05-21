Aníbal Moreno pidió jugar la final con Belgrano: Coudet lo esperará hasta el final

La posible ausencia de Moreno se suma a una lista importante de bajas que River arrastra para la final. Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña también están lesionados y no podrán estar disponibles para la final. En ese contexto, la recuperación del ex Newell’s aparece como una prioridad para el cuerpo técnico, sobre todo por el peso que tuvo durante el semestre, en el que disputó 23 partidos y se consolidó como una pieza clave en el mediocampo.