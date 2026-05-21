Independiente Rivadavia goleó a La Guaira y clasificará como primero de su grupo

La Lepra venció 4 a 2 al conjunto venezolano de visitante con triplete de Alex Arce y un golazo de Sebastián Villa para asegurarse el primer puesto de su grupo de Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia derrotó 4 a 2 a Deportivo La Guaira en Venezuela por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se aseguró que clasificará como primero. El equipo de Alfredo Berti volvió a mostrar contundencia ofensiva con un determinante Alex Arce, autor de un hat-trick. Además, Sebastián Villa anotó un golazo.
La Lepra golpeó en los momentos justos y resolvió el partido con eficacia. Arce abrió el marcador de cabeza a los 20 minutos tras un centro de Villa, aunque Diego Osío empató rápidamente para el conjunto venezolano. Antes del descanso, Villa definió de volea para poner el 2-1, en una jugada que tuvo que ser convalidada por el VAR.
En el complemento, Arce amplió diferencias por duplicado: a los 15' marcó el tercero aprovechando una mala salida del arquero rival y a los 30' impactó de cabeza un centro de Matías Fernández desde la derecha tras una apertura de Villa, quien como siempre la rompió en el campo de juego.
Pese a la diferencia en el resultado, Independiente Rivadavia sufrió algunos avances del equipo local y necesitó respuestas defensivas importantes en distintos pasajes del segundo tiempo. Nicolás Bolcato intervino con seguridad cuando La Guaira intentó reaccionar y Juan Castellanos descontó con un tiro libre sobre el cierre para decorar el marcador. El conjunto venezolano quedó último en la zona con apenas tres unidades y sin chances de clasificación.
Con este triunfo, el conjunto mendocino llegará a la última fecha, donde enfrentará a Bolivar, con posibilidades concretas de terminar como el mejor de los lideres de toda la Copa Libertadores. Flamengo, Rosario Central y Corinthians aparecen entre los equipos que también pelean en esa tabla general.
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