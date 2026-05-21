Independiente Rivadavia goleó a La Guaira y clasificará como primero de su grupo

La Lepra golpeó en los momentos justos y resolvió el partido con eficacia. Arce abrió el marcador de cabeza a los 20 minutos tras un centro de Villa, aunque Diego Osío empató rápidamente para el conjunto venezolano. Antes del descanso, Villa definió de volea para poner el 2-1, en una jugada que tuvo que ser convalidada por el VAR.