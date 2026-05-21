El defensor central de la Selección Argentina se irá de Benfica tras el Mundial y firmará contrato hasta diciembre de 2027 con el equipo de Eduardo Coudet.
River acordó la llegada de Nicolás Otamendi y sumará a otro campeón del mundo. El defensor central se marchará de Benfica después del Mundial y firmará contrato hasta diciembre de 2027 con el club de Núñez. La intención de las partes es sellar el acuerdo antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, torneo que marcará la última participación del zaguero con la camiseta argentina.
La operación representa uno de los movimientos más importantes del fútbol argentino en los últimos años. A los 38 años, Otamendi decidió regresar al país y cumplir el deseo de jugar en River, club del que manifestó ser hincha en reiteradas oportunidades.
El defensor central llegará a River después de una extensa trayectoria en Europa, donde se desempeñó durante más de una década entre Porto, Manchester City y Benfica, además de consolidarse como pieza central del ciclo más exitoso de la Selección Argentina.
El experimentado defensor central cerró una etapa de seis temporadas en Benfica, donde jugó 281 partidos, convirtió 18 goles y obtuvo cuatro títulos. El club portugués confirmó su salida con un mensaje despedida en sus redes oficiales: “Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo”. Y José Mourinho, su entrenador en la última temporada, reconoció públicamente la decisión del futbolista de regresar al país: “Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol”.
La llegada de Otamendi también potenciará un plantel que ya cuenta con varios campeones del mundo como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña. Además, será el primer refuerzo de la etapa de Eduardo Coudet, que asumió después del cierre del mercado de pases anterior. La confirmación se produce en una semana decisiva para River: el domingo, desde las 15.30, jugará la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.
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