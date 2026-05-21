River acordó la llegada de Nicolás Otamendi y sumará a otro campeón del mundo

El experimentado defensor central cerró una etapa de seis temporadas en Benfica, donde jugó 281 partidos, convirtió 18 goles y obtuvo cuatro títulos. El club portugués confirmó su salida con un mensaje despedida en sus redes oficiales: “Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo”. Y José Mourinho, su entrenador en la última temporada, reconoció públicamente la decisión del futbolista de regresar al país: “Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol”.