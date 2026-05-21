Eduardo Coudet: "La suerte la construyen los jugadores y es mérito de su trabajo"

Tras el empate agónico a Bragantino en una floja actuación, el entrenador de River se refirió al hábito de encontrar tantos en los últimos minutos y muchas veces cuando no fluye el juego.
River empató 1 a 1 con Bragantino en el Monumental gracias a un gol de Lautaro Pereyra a los 92 minutos de juego y quedó muy cerca de ganar su grupo de Copa Sudamericana y avanzar a los octavos de final del certamen. Sin embargo, el equipo volvió a encontrar un gol en los minutos finales y Coudet fue consultado sobre "la suerte" del equipo.
El Chacho dejó en claro que el empate “es mérito de ir a buscar siempre y de desgastar al rival”. Asimismo, el técnico señaló que “era un partido incómodo para nosotros, previo a una final, mucha gente joven y terminamos sumando un punto importante que nos pone del otro lado más allá de que queda un partido para definir las posiciones”.
Acto seguido, al ser consultado sobre el gol del final y “la suerte” que viene teniendo River con los goles sobre la hora, Coudet fue contundente: “La suerte la construyen los jugadores y es mérito del trabajo y de lo que se sacrifican todos los días. De mí pueden decir cualquier cosa que no tengo problema, soy un trabajador y obsesivo de esto”.
“Los partidos duran hasta que pita el árbitro. También va de la mano de que desgastamos bastante, tenemos un ritmo algo y me parece que hoy era más difícil por cómo tuvimos que pararnos y cómo tuvimos que terminar. El equipo en los últimos partidos viene demostrando cosas buenas y cosas que vamos a tratar de seguir repitiendo”, concluyó.
Por último, el técnico empezó a palpitar la final contra Belgrano: “Anímicamente nos sirve de mucho el empate. Llegamos muy bien al domingo. A prepararnos de la mejor manera, a recuperar a los que han jugado hoy para que lleguen de buena forma. Tenemos que disfrutar un poco de tener la posibilidad de jugar la final que no es nada fácil”.
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