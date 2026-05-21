Eduardo Coudet: "La suerte la construyen los jugadores y es mérito de su trabajo"

“Los partidos duran hasta que pita el árbitro. También va de la mano de que desgastamos bastante, tenemos un ritmo algo y me parece que hoy era más difícil por cómo tuvimos que pararnos y cómo tuvimos que terminar. El equipo en los últimos partidos viene demostrando cosas buenas y cosas que vamos a tratar de seguir repitiendo”, concluyó.

Por último, el técnico empezó a palpitar la final contra Belgrano: “Anímicamente nos sirve de mucho el empate. Llegamos muy bien al domingo. A prepararnos de la mejor manera, a recuperar a los que han jugado hoy para que lleguen de buena forma. Tenemos que disfrutar un poco de tener la posibilidad de jugar la final que no es nada fácil”.