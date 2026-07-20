Los sentidos posteos de Chiqui Tapia tras la derrota en la final

Otro de los homenajes estuvo dirigido al capitán Lionel Messi, quien finalizó el encuentro visiblemente emocionado. “Una historia que se vuelve eterna. No existen palabras en el diccionario que alcancen para agradecer todo lo que nos diste, capitán. Por tu fútbol, por tu liderazgo inquebrantable dentro y fuera de la cancha, y por enseñarle a todo un pueblo a soñar y a pelear con el corazón en la mano hasta el último segundo. Gracias por cada alegría que nos grabaste en el alma, por cada lágrima de orgullo y por llevar nuestra bandera a lo más alto del planeta. Sos eterno, Leo. Sos gigante. Nos hiciste el país más feliz del mundo y esta casa, tu casa, te va a amar para siempre. Gracias por tanto. Para siempre nuestro”, escribió junto a una fotografía del rosarino entre lágrimas.

Emiliano "Dibu" Martínez también recibió un reconocimiento del presidente de la AFA luego de su destacada actuación en la final. “¡Gordo, sos el mejor del mundo y no existen palabras que alcancen para agradecerte! Gracias por hacernos tocar el cielo con las manos, por la historia eterna que grabaste allá en Qatar y por seguir dejando el alma acá en Estados Unidos. ¡Sos gigante, Dibu! En la cancha y en la vida, sos el mejor arquero que mis ojos vieron jamás, un loco lindo que nos devolvió el orgullo y el derecho a soñar en grande. Cada vez que volás, volamos todos con vos. ¡Te amamos para toda la vida, gracias por existir!”, manifestó.

Tapia también tuvo palabras para los simpatizantes argentinos que acompañaron al equipo durante toda la competencia. “El gran premio de nuestro país es su gente, esa que alienta hasta el último segundo, que sabe perfectamente que para nosotros nada es fácil y que hay que sufrir. Al final del día, es parte de nuestro folklore. Pero si algo nos define, es que siempre sabemos estar de pie: nos levantamos las veces que haga falta, hacemos propia cada causa y amamos a nuestra Selección sin ningún tipo de medida. Por eso, queremos abrazar a cada uno de los que sintieron esto como nosotros”, comenzó.

Luego completó: “Gracias a los que alentaron desde cada rincón de nuestra patria con el corazón, a los que nos bancaron desde distintas partes del mundo llevando los colores a donde sea, a toda América que hizo fuerza y empujó a la par, y a los que viajaron, a los que hicieron un esfuerzo enorme y dejaron la vida de lado solo para estar cerca y hacernos sentir locales. Gracias por ser, sin dudas, la mejor hinchada del mundo. Gracias por las canciones que emocionan hasta las lágrimas, por los huevos y los ovarios que le ponen a cada momento, y por demostrar que no importa qué tan difícil sea el camino, están ahí. Los amamos con el alma”.

Por su parte, la AFA difundió un comunicado oficial para agradecer el respaldo de los argentinos a lo largo del Mundial y destacar el compromiso del grupo pese a no haber logrado el bicampeonato. En el texto se remarcó que el cariño de los hinchas, tanto en los estadios como desde distintos puntos del país y del mundo, fue un impulso permanente para el seleccionado durante toda la competencia.

Además, la entidad confirmó que parte de la delegación regresará a la Argentina este lunes, con arribo previsto alrededor de las 17, mientras que varios futbolistas viajarán directamente desde Estados Unidos hacia diferentes destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.