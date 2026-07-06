Poncho, micrófono y abrazo guaraní: Alfaro lideró la bienvenida del equipo a Paraguay tras la eliminación del Mundial y firmó su continuidad

¡El abrazo de todo un país!



Así fue el recibimiento a la #Albirroja en su regreso al Paraguay, luego de su histórica participación en la @FIFAWorldCup 2026.



Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”.#VamosParaguay pic.twitter.com/7FEduopnAG — Selección Paraguaya (@Albirroja) July 6, 2026

Después de algunas dudas inevitables, condicionadas por la eliminación en octavos, el entrenador argentino estuvo en la bienvenida de los jugadores al país sudamericano y se mostró más firme que nunca en el cargo. Con la presencia del presidente de la nación, Santiago Peña, y ante miles de hinchas que se acercaron hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, se puso un poncho y alzó esa oratoria característica: "Presidente, no sabe la sana envidia que tengo por este país, por el poder que tiene este país, por el corazón que tiene este país, por lo que late este país. Cuando este país se pone detrás de una idea, si algo me enseñaron estos muchachos que los imposibles no existen, es porque ustedes también enseñan que lo imposible no existe".