Por qué la Selección Argentina jugó con un brazalete negro frente a Suiza

Con la camiseta de la Selección Argentina, participó de los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En esa última edición protagonizó una de las expulsiones más recordadas de la historia del torneo, cuando permaneció varios minutos reclamando la decisión del árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en una época en la que todavía no existían las tarjetas amarilla y roja.