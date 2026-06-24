Argentina con la valla invicta y las selecciones que no recibieron goles

España

La selección española, una de las candidatas a quedarse con el trofeo, también mantiene su arco en cero. En un arranque que no le permitió romper el marcador, tampoco pudieron lastimarlo. Fue en el debut 0-0 ante Cabo Verde que llamó la atención de los aficionados, pero rápidamente volvieron a la costumbre y golearon 4-0 a Arabia Saudita, otra vez sin recibir tantos en contra. Está puntera del grupo H y es la única de la zona que tiene un partido ganado.

2026_06_260621534 Lamine Yamal fue titular y abrió el triunfo de España contra Arabia Saudita.

México

La selección mexicana hace sentir su localía y tuvo un inicio formidable. La coanfitriona de la Copa del Mundo tampoco sufrió goles en su arco y, por el contrario, festejó en los dos encuentros: 2-0 ante Sudáfrica en el debut y 1-0 frente a Corea de Sur para convertirse en el primer equipo clasificado a los 16avos de final, como líder del grupo A.

quiñonez mexico El festejo de Quiñonez tras marcar el primer gol del Mundial 2026 (Foto: @fifaworldcup_es).

Ghana

El combinado ghanés se fortaleció y su actuación en su quinto Mundial está siendo correcto y esperanzador. Sin goles en contra, un punto a favor a la hora de decidir clasificaciones en caso que sea necesario, le dieron alegría al pueblo africano: 1-0 a Panamá y un heroico 0-0 con Inglaterra, que lo coloca como segundo del grupo L.