Argentina con la valla invicta y las selecciones que no recibieron goles

De las 48 selecciones, solo cuatro mantienen el arco "en cero" luego de dos fechas disputadas del torneo más importante del mundo, con "el Dibu" Martínez casi sin tener atajadas.
Si hay algo que hace atractivo a este Mundial 2026 son los goles. Con tan solo ¡cuatro! 0-0 (España vs. Cabo Verde; Ecuador vs. Curazao; Bélgica vs. Irán e Inglaterra vs. Ghana) en los 48 partidos que se jugaron hasta hoy, la red se movió 141 veces para que la voz de millones de fanáticos se escuche en distintos rincones del mundo.
Sin embargo, no fueron el único motivo de festejo, porque el triunfo también se garantiza cuando la pelota no cruza la línea propia. Estas son las cuatro selecciones que mantienen la valla invicta en lo que va de la copa.
El arranque de la Selección Argentina es una de las más destacadas entre los 48 equipos participantes, no solo por cosechar cinco goles a favor en solo dos partidos, sino también por no tener tantos en contra. Estos números los consiguió gracias a las victorias 3-0 ante Argelia y 2-0 ante Austria, las cuales casi no necesitaron de las intervenciones de Emiliano Martínez, quien se destacó con una sola gran atajada en el duelo con los europeos.
Esta estadística refleja un claro dominio del conjunto nacional por sobre sus rivales, en el juego y en el marcador, que la llevó a clasificar a 16avos de final como primera del grupo J.
La selección española, una de las candidatas a quedarse con el trofeo, también mantiene su arco en cero. En un arranque que no le permitió romper el marcador, tampoco pudieron lastimarlo. Fue en el debut 0-0 ante Cabo Verde que llamó la atención de los aficionados, pero rápidamente volvieron a la costumbre y golearon 4-0 a Arabia Saudita, otra vez sin recibir tantos en contra. Está puntera del grupo H y es la única de la zona que tiene un partido ganado.
La selección mexicana hace sentir su localía y tuvo un inicio formidable. La coanfitriona de la Copa del Mundo tampoco sufrió goles en su arco y, por el contrario, festejó en los dos encuentros: 2-0 ante Sudáfrica en el debut y 1-0 frente a Corea de Sur para convertirse en el primer equipo clasificado a los 16avos de final, como líder del grupo A.
El combinado ghanés se fortaleció y su actuación en su quinto Mundial está siendo correcto y esperanzador. Sin goles en contra, un punto a favor a la hora de decidir clasificaciones en caso que sea necesario, le dieron alegría al pueblo africano: 1-0 a Panamá y un heroico 0-0 con Inglaterra, que lo coloca como segundo del grupo L.
Por debajo de los cuatro más efectivos bajo los tres palos, aparecen varias selecciones que apenas recibieron un tanto en dos presentaciones: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Marruecos, Escocia, Colombia, Ecuador, Portugal, Bélgica y Francia.
comentar