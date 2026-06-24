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Los partidos de hoy, miércoles 24 de junio en el Mundial 2026: horarios y TV del arranque de la fecha tres

Se ponen en marcha las últimas jornadas de tres zonas con boletos a la siguiente instancia y despedidas todavía por resolverse, con Brasil como la gran expectativa de la noche.

La Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá entra en una etapa decisiva. Esta tarde comenzará la tercera fecha de la fase de grupos, instancia que terminará de definir el panorama de cara a los 16avos de final.

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La Selección de Brasil goleó a Haitíy lidera el grupo C.

La Selección de Brasil goleó a Haitíy lidera el grupo C.

La actividad arrancará con la definición del Grupo B. En uno de los cruces, Suiza enfrentará a Canadá, mientras que Bosnia se medirá con Qatar en busca de los puntos necesarios para cumplir sus objetivos. Más tarde será el turno del Grupo C, que también conocerá su desenlace. Allí, Brasil jugará frente a Escocia, al tiempo que Marruecos se verá las caras con Haití en otro compromiso con incidencia directa en la tabla.

El cierre de la jornada estará reservado para el Grupo A, con el choque entre México y República Checa, mientras que Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica para completar la fecha.

Con tres grupos definiéndose en un mismo día, la agenda promete una intensa jornada mundialista. Los resultados determinarán qué selecciones continúan en carrera y cuáles se despedirán definitivamente del certamen.

Hora y dónde ver el inicio de la fecha 3 del Mundial 2026

  • Suiza vs. Canadá | 16 horas | TyC Sports

  • Bosnia y Herzegovia vs. Qatar | 16 horas | DSPORTS 2

  • Marruecos vs. Haití | 19 horas | TyC Sports

  • Brasil vs. Escocia | 19 horas | DSPORTS

  • Sudáfrica vs. Corea del Sur | 22 horas | TyC Sports

  • México vs. República Checa | 22 horas | DSPORTS

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