Los partidos de hoy, miércoles 24 de junio en el Mundial 2026: horarios y TV del arranque de la fecha tres

AP26171038238175 La Selección de Brasil goleó a Haitíy lidera el grupo C.

La actividad arrancará con la definición del Grupo B. En uno de los cruces, Suiza enfrentará a Canadá, mientras que Bosnia se medirá con Qatar en busca de los puntos necesarios para cumplir sus objetivos. Más tarde será el turno del Grupo C, que también conocerá su desenlace. Allí, Brasil jugará frente a Escocia, al tiempo que Marruecos se verá las caras con Haití en otro compromiso con incidencia directa en la tabla.