Con la mente puesta en la Copa del Mundo: el particular posteo de Lionel Messi en el día de su cumpleaños

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Con estos 39 años, lo acompaña la celebración de los 20 años de su debut en un Mundial. En Alemania 2006, Leo jugó por primera vez en un torneo de este calibre con la Mayor y no tuvo mejor forma de celebrarlo que participando en la de 2026, en la que rompió un récord histórico: 18 gritos de gol que superaron los 16 de Miroslav Klose para convertirse en el líder absoluto en la lista de máximos artilleros en Copas del Mundo.

Los comentarios en el reel se llenaron de saludos, admiración y tantos otros cargados de expectativa. Una nueva muestra de compromiso del 10, como si hiciera falta, con el objetivo colectivo y personal. En forma de agradecimiento, los fanáticos le hicieron llegar sus deseos de volver a verlo levantar la Copa del Mundo.