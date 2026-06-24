Con la mente puesta en la Copa del Mundo: el particular posteo de Lionel Messi en el día de su cumpleaños

Lejos del ocio, Leo demostró su compromiso con la Selección Argentina y publicó un video en sus redes sociales donde se lo ve enfocado en el entrenamiento.
Una vez más, Lionel Messi cumple años en una Copa del Mundo, luego de no hacerlo en Qatar 2022 por haberse disputado en diciembre. Son 39 años para el capitán y llena de orgullo a cada uno de los hinchas por seguir luchando por otro sueño, después de haberlo ganado todo. Por eso, lejos del ocio y de un festejo pretencioso, se mostró enfocado en la Selección Argentina y en un objetivo claro: la cuarta.
A las 00 del miércoles 24 de junio en Argentina, recién iniciado su aniversario, Leo publicó un reel en su cuenta de Instagram que ilusionó una vez más a la gente: entrenamiento duro en el gimnasio de la concentración en Kansas, después del triunfo 2-0 ante Austria en el que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
El detalle que ensalza aún más el mensaje oculto, es que el video no lleva comentario, presentación, ni alusión a su cumpleaños. Nada. Solo él, con lo que eso significa, trabajo y concentración. Lo especial es que lo publicó en el arranque del 24 de junio y su festejo es estar con la camiseta que más quiere, en su ¡sexta! Copa del Mundo.
Sin embargo, el video está acompañado por una canción particular: “Tierra de Campeones”, de La T y La M. Se convirtió en uno de los himnos de esta generación de la Selección Argentina y fue un detalle que no pasó desapercibido. Esta elección muchos la interpretaron como otro mensaje tácito: el foco es defender el título.
Con estos 39 años, lo acompaña la celebración de los 20 años de su debut en un Mundial. En Alemania 2006, Leo jugó por primera vez en un torneo de este calibre con la Mayor y no tuvo mejor forma de celebrarlo que participando en la de 2026, en la que rompió un récord histórico: 18 gritos de gol que superaron los 16 de Miroslav Klose para convertirse en el líder absoluto en la lista de máximos artilleros en Copas del Mundo.
Los comentarios en el reel se llenaron de saludos, admiración y tantos otros cargados de expectativa. Una nueva muestra de compromiso del 10, como si hiciera falta, con el objetivo colectivo y personal. En forma de agradecimiento, los fanáticos le hicieron llegar sus deseos de volver a verlo levantar la Copa del Mundo.
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