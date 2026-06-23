El equipo de Thomas Tuchel se mostró errático con apenas tres remates al arco contra el combinado africano, que pudo ganarlo en algún contraataque. Igual, acaricia el pase a 16avos.
Inglaterra decepcionó en Boston: igualó sin goles con Ghana con apenas tres remates al arco en un partido sin brillo después del triunfazo ante Croacia en su estreno mundialista. De todas maneras, el equipo de Thomas Tuchel quedó líder con cuatro puntos junto a los ghaneses y acaricia la clasificación a la próxima ronda.
El equipo inglés, que venía de confirmar su candidatura al título frente a Croacia, no pudo vencer al débil combinado africano que en su estreno había vencido solo 1 a 0 y agónicamente al aún más flojo Panamá. Sí, los ingleses dieron un paso atrás en Boston tras dar un pase adelante en su estreno contra los croatas.
Ghana le cedió el balón a Inglaterra y sufrió muy poco frente a la falta de ideas y precisión en los metros finales de su rival. De hecho, Benjamin Asare, arquero ghanés, no tuvo mucha acción y mucho menos necesitó ser figura como Vozinha en Cabo Verde frente a España o Room en Curazao ante Ecuador para conseguir el punto histórico.
El encuentro se disputó más de lo que se jugó y no contó con grandes situaciones de gol en líneas generales. Thomas Partey, mediocampista de Ghana, fue el gran responsable para que Bellingham y compañía no puedan conducir a los ingleses al triunfo.
El final estuvo vibrante después de haber sido un partido discreto. En primer lugar, Inglaterra tuvo una doble chance cuando Nico O’ Reilly reventó el travesaño de un cabezazo y en el rebote Harry Kane remató desde el borde del área chica pero la tiró muy arriba. Después, llegó la respuesta de los africanos con una contra de Kwabena Adu en la que terminó pateando con el arco vacío desde el piso tras una entrada de Konsa pero su remate pegó en su compañero Semenyo, que encima estaba en offside. Fue 0 a 0 en Boston con un punto que los deja a ambos cerca de 16avos.
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