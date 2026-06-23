Inglaterra decepcionó en Boston: igualó sin goles con Ghana

El final estuvo vibrante después de haber sido un partido discreto. En primer lugar, Inglaterra tuvo una doble chance cuando Nico O’ Reilly reventó el travesaño de un cabezazo y en el rebote Harry Kane remató desde el borde del área chica pero la tiró muy arriba. Después, llegó la respuesta de los africanos con una contra de Kwabena Adu en la que terminó pateando con el arco vacío desde el piso tras una entrada de Konsa pero su remate pegó en su compañero Semenyo, que encima estaba en offside. Fue 0 a 0 en Boston con un punto que los deja a ambos cerca de 16avos.

El resumen del partido