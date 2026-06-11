Grupo K: Portugal, Colombia, RD Congo, Uzbekistán

Colombia venció 1 a 0 a la República del Congo y quedó como único líder con puntaje perfecto, mientras que Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán para acomodarse como segundo.
Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo integran el Grupo K del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
La primera fecha del Grupo K comenzó con un empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo en el Houston Stadium. Los europeos arrancaron en ventaja con un gol de João Neves, pero los africanos reaccionaron y consiguieron la igualdad gracias a Yoane Wissa para dejar una zona abierta a la espera del duelo entre Uzbekistán y Colombia.
La primera jornada del grupo se completó con el triunfo por 3 a 1 de Colombia frente a Uzbekistán, duelo que definió las posiciones del Grupo tras la primera fecha.
En la segunda fecha, Portugal se impuso con autoridad y goleó 5-0 a Uzbekistán, mientras que Colombia le ganó por 1 a 0 a Congo para quedar como único líder como puntaje perfecto.
Miércoles 17 de junio
Portugal 1 - 1 RD Congo — (Houston Stadium)
Uzbekistán 1 vs. Colombia 3 — (Estadio Ciudad de México)
Sábado 27 de junio
Colombia vs. Portugal — 20.30 hs
RD Congo vs. Uzbekistán — 20.30 hs
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