Argentina le gana a Honduras con un gol de penal de Lautaro Martínez

La Scaloneta vence 1 a 0 a los hondureños en Texas en el primer ensayo del equipo en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo.

La Selección Argentina disputa este sábado su primer amistoso en Estados Unidos previo al Mundial 2026, al enfrentar a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas. El encuentro marcará el inicio de la etapa final de preparación para la defensa del título conseguido en Qatar 2022.