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Argentina le gana a Honduras con un gol de penal de Lautaro Martínez

La Scaloneta vence 1 a 0 a los hondureños en Texas en el primer ensayo del equipo en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo.

La Selección Argentina disputa este sábado su primer amistoso en Estados Unidos previo al Mundial 2026, al enfrentar a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas. El encuentro marcará el inicio de la etapa final de preparación para la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Equipos confirmados

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Datos del partido

Hora: 21:00 (Argentina).

Estadio: Kyle Field, Texas.

TV: TyC Sports, Telefe y LPF Play.

Streaming: TyC Sports Play y LPF Play.

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