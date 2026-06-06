Marcos Senesi gana terreno para reemplazar a Balerdi

En ese escenario, Senesi surge como la alternativa mejor posicionada. El defensor del Bournemouth ya formaba parte de la discusión final antes del cierre de la convocatoria y había quedado fuera de la lista precisamente en la última evaluación realizada por Scaloni y sus colaboradores.

Ese antecedente juega a su favor. A diferencia de otros futbolistas considerados para la vacante, el exjugador de San Lorenzo estuvo hasta último momento entre los candidatos a integrar el plantel mundialista y continúa dentro del radar de la selección.

Además, Senesi llega respaldado por una destacada temporada en la Premier League. Su rendimiento en Bournemouth le permitió consolidarse como uno de los defensores argentinos con mejor presente en el fútbol europeo, un factor que podría resultar determinante al momento de la decisión.

La necesidad de incorporar un marcador central también fortalece sus posibilidades. Balerdi ocupaba una función específica dentro del esquema defensivo y Senesi reúne características similares, además de conocer la dinámica de trabajo del ciclo Scaloni.

Si bien todavía no existe una confirmación oficial, el nombre de Senesi aparece por delante de otras alternativas que también son analizadas por el cuerpo técnico. Entre ellas figuran Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Lautaro Di Lollo y otros futbolistas que integran la órbita de la selección.

La decisión deberá tomarse rápidamente debido a la cercanía del debut mundialista. Argentina iniciará su participación el 16 de junio frente a Argelia y el reemplazante de Balerdi deberá incorporarse cuanto antes a la preparación del equipo.

A la espera de la comunicación oficial, Marcos Senesi se perfila como el nombre con más consenso para ocupar el lugar vacante. La lesión de Balerdi le abrió una puerta inesperada y podría convertirlo en uno de los últimos convocados por Scaloni para la defensa del título mundial.