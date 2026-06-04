De Paul se perfila como titular en la Selección Argentina para el debut en el Mundial

La evolución del futbolista de Inter Miami fue uno de los factores que modificó el escenario. Después de atravesar un período irregular que incluso lo llevó a perder protagonismo en algunos amistosos, De Paul elevó su nivel en el cierre de la temporada con Inter Miami y volvió a mostrar la intensidad y el despliegue que lo convirtieron en una pieza clave durante el ciclo de Scaloni. Esa recuperación coincidió con una nueva evaluación del cuerpo técnico y lo devolvió al centro de la escena.