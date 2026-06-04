De Paul se perfila como titular en la Selección Argentina para el debut en el Mundial

El volante recuperó protagonismo en la consideración de Scaloni y le sacó ventaja a Leandro Paredes en la recta final de la preparación.
Rodrigo De Paul volvió a ubicarse como una fija en el equipo que Lionel Scaloni imagina para el debut de la Selección Argentina en el Mundial. A siete días del inicio de la Copa, el mediocampista recuperó terreno dentro de la competencia interna y aparece mejor considerado que Leandro Paredes para integrar el mediocampo junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
La evolución del futbolista de Inter Miami fue uno de los factores que modificó el escenario. Después de atravesar un período irregular que incluso lo llevó a perder protagonismo en algunos amistosos, De Paul elevó su nivel en el cierre de la temporada con Inter Miami y volvió a mostrar la intensidad y el despliegue que lo convirtieron en una pieza clave durante el ciclo de Scaloni. Esa recuperación coincidió con una nueva evaluación del cuerpo técnico y lo devolvió al centro de la escena.
La situación de Paredes también influyó en la pelea por un lugar. El volante llega condicionado por la distensión muscular que sufrió en el isquiotibial derecho durante el cierre del semestre en Boca y continúa trabajando para ponerse a punto de cara al debut. Si bien existe optimismo sobre su recuperación.
En las pruebas realizadas durante la preparación, Enzo Fernández fue utilizado como volante central, acompañado por De Paul y Mac Allister en la mitad de la cancha. Más allá de que Scaloni aún debe definir algunos aspectos tácticos para el amistoso frente a Honduras y el arranque del Mundial, todo indica que el mediocampista recuperó el lugar que había perdido y volverá a formar parte del equipo titular en el momento más importante de la temporada.
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