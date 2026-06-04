Fútbol |

De Paul se perfila como titular en la Selección Argentina para el debut en el Mundial

El volante recuperó protagonismo en la consideración de Scaloni y le sacó ventaja a Leandro Paredes en la recta final de la preparación.

Rodrigo De Paul volvió a ubicarse como una fija en el equipo que Lionel Scaloni imagina para el debut de la Selección Argentina en el Mundial. A siete días del inicio de la Copa, el mediocampista recuperó terreno dentro de la competencia interna y aparece mejor considerado que Leandro Paredes para integrar el mediocampo junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

La evolución del futbolista de Inter Miami fue uno de los factores que modificó el escenario. Después de atravesar un período irregular que incluso lo llevó a perder protagonismo en algunos amistosos, De Paul elevó su nivel en el cierre de la temporada con Inter Miami y volvió a mostrar la intensidad y el despliegue que lo convirtieron en una pieza clave durante el ciclo de Scaloni. Esa recuperación coincidió con una nueva evaluación del cuerpo técnico y lo devolvió al centro de la escena.

enzo_
Enzo Fernández sería el volante central de la Selección Argentina (Foto: Prensa AFA).

Enzo Fernández sería el volante central de la Selección Argentina (Foto: Prensa AFA).

En las pruebas realizadas durante la preparación, Enzo Fernández fue utilizado como volante central, acompañado por De Paul y Mac Allister en la mitad de la cancha. Más allá de que Scaloni aún debe definir algunos aspectos tácticos para el amistoso frente a Honduras y el arranque del Mundial, todo indica que el mediocampista recuperó el lugar que había perdido y volverá a formar parte del equipo titular en el momento más importante de la temporada.

ADEMÁS: El Vasco Arruabarrena, el principal apuntado para dirigir a Boca

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados