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La curiosa maldición del ranking FIFA que Argentina podría enfrentar en el Mundial

Por los tropiezos de Francia y España, la Albiceleste puede recuperar el primer puesto antes del inicio de la Copa del Mundo. Un puesto que nunca terminó en consagración desde 1994.

La Selección Argentina quedó a un paso de recuperar el liderazgo del ranking FIFA antes del inicio del Mundial 2026. La derrota de Francia ante Costa de Marfil y el empate de España frente a Irak modificaron el escenario en la cima de la clasificación y dejaron al equipo de Lionel Scaloni con la posibilidad concreta de escalar al primer lugar. Para lograrlo, deberá vencer este sábado a Honduras en el primero de los dos amistosos programados antes de la Copa del Mundo.

Los resultados de sus principales competidores le allanaron el camino. Francia comenzó la fecha FIFA como líder, pero la caída por 2-1 en Nantes provocó una pérdida de puntos que la hizo retroceder en la tabla. España, que ocupaba el segundo puesto, tampoco aprovechó la oportunidad de alcanzar la cima al igualar con Irak. De esta manera, Argentina avanzó posiciones sin jugar y quedó en condiciones de superar a ambos seleccionados.

ADEMÁS: Francia cayó ante Costa de Marfil y España no pasó del empate con Irak antes del Mundial

Una victoria ante Honduras le permitiría a la Albiceleste sumar los puntos necesarios para instalarse en el primer lugar del ranking. Incluso con un margen estrecho, el equipo nacional llegaría a una cifra que le alcanzaría para cerrar la preparación mundialista en lo más alto. Luego tendrá un último compromiso amistoso frente a Islandia, partido que podría terminar de asegurar esa ubicación antes del debut en el certamen.

ranking fifa
A siete días del Mundial, así está el ranking de selecciones (Foto: FIFA).

A siete días del Mundial, así está el ranking de selecciones (Foto: FIFA).

Sin embargo, alcanzar la cima del ranking FIFA no garantiza éxito en la Copa del Mundo. Desde la creación de la clasificación en 1992, ningún seleccionado que llegó al Mundial como número uno logró quedarse con el título.

El antecedente más reciente se produjo en Qatar 2022, cuando Brasil desembarcó como líder del ranking pero quedó eliminada en cuartos de final frente a Croacia. El campeón terminó siendo Argentina, que llegó a ese torneo por detrás de los brasileños en la clasificación. Ahora, con la posibilidad de iniciar una Copa del Mundo desde la cima por primera vez en la era Scaloni, la Selección también tendrá el desafío de romper una tendencia histórica que se mantiene vigente desde hace más de tres décadas.

Los líderes del ranking en cada Mundial y el respectivo campeón

Mundial 1994

1º del ranking: Alemania

Campeón: Brasil

Mundial 1998

1º del ranking: Brasil

Campeón: Francia

Mundial 2002

1º del ranking: Francia

Campeón: Brasil

Mundial 2006

1º del ranking: Brasil

Campeón: Italia

Mundial 2010

1º del ranking: Brasil

Campeón: España

Mundial 2014

1º del ranking: España

Campeón: Alemania

Mundial 2018

1º del ranking: Alemania

Campeón: Francia

Mundial 2022

1º del ranking: Brasil

Campeón: Argentina

ADEMÁS: Scaloni probó a José López como titular en una nueva práctica de la Selección

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