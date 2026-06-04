La curiosa maldición del ranking FIFA que Argentina podría enfrentar en el Mundial

Sin embargo, alcanzar la cima del ranking FIFA no garantiza éxito en la Copa del Mundo. Desde la creación de la clasificación en 1992, ningún seleccionado que llegó al Mundial como número uno logró quedarse con el título.

El antecedente más reciente se produjo en Qatar 2022, cuando Brasil desembarcó como líder del ranking pero quedó eliminada en cuartos de final frente a Croacia. El campeón terminó siendo Argentina, que llegó a ese torneo por detrás de los brasileños en la clasificación. Ahora, con la posibilidad de iniciar una Copa del Mundo desde la cima por primera vez en la era Scaloni, la Selección también tendrá el desafío de romper una tendencia histórica que se mantiene vigente desde hace más de tres décadas.

Los líderes del ranking en cada Mundial y el respectivo campeón

Mundial 1994

1º del ranking: Alemania

Campeón: Brasil

Mundial 1998

1º del ranking: Brasil

Campeón: Francia

Mundial 2002

1º del ranking: Francia

Campeón: Brasil

Mundial 2006

1º del ranking: Brasil

Campeón: Italia

Mundial 2010

1º del ranking: Brasil

Campeón: España

Mundial 2014

1º del ranking: España

Campeón: Alemania

Mundial 2018

1º del ranking: Alemania

Campeón: Francia

Mundial 2022

1º del ranking: Brasil

Campeón: Argentina