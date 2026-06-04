La curiosa maldición del ranking FIFA que Argentina podría enfrentar en el Mundial

Por los tropiezos de Francia y España, la Albiceleste puede recuperar el primer puesto antes del inicio de la Copa del Mundo. Un puesto que nunca terminó en consagración desde 1994.
La Selección Argentina quedó a un paso de recuperar el liderazgo del ranking FIFA antes del inicio del Mundial 2026. La derrota de Francia ante Costa de Marfil y el empate de España frente a Irak modificaron el escenario en la cima de la clasificación y dejaron al equipo de Lionel Scaloni con la posibilidad concreta de escalar al primer lugar. Para lograrlo, deberá vencer este sábado a Honduras en el primero de los dos amistosos programados antes de la Copa del Mundo.
Los resultados de sus principales competidores le allanaron el camino. Francia comenzó la fecha FIFA como líder, pero la caída por 2-1 en Nantes provocó una pérdida de puntos que la hizo retroceder en la tabla. España, que ocupaba el segundo puesto, tampoco aprovechó la oportunidad de alcanzar la cima al igualar con Irak. De esta manera, Argentina avanzó posiciones sin jugar y quedó en condiciones de superar a ambos seleccionados.
Una victoria ante Honduras le permitiría a la Albiceleste sumar los puntos necesarios para instalarse en el primer lugar del ranking. Incluso con un margen estrecho, el equipo nacional llegaría a una cifra que le alcanzaría para cerrar la preparación mundialista en lo más alto. Luego tendrá un último compromiso amistoso frente a Islandia, partido que podría terminar de asegurar esa ubicación antes del debut en el certamen.
Sin embargo, alcanzar la cima del ranking FIFA no garantiza éxito en la Copa del Mundo. Desde la creación de la clasificación en 1992, ningún seleccionado que llegó al Mundial como número uno logró quedarse con el título.
El antecedente más reciente se produjo en Qatar 2022, cuando Brasil desembarcó como líder del ranking pero quedó eliminada en cuartos de final frente a Croacia. El campeón terminó siendo Argentina, que llegó a ese torneo por detrás de los brasileños en la clasificación. Ahora, con la posibilidad de iniciar una Copa del Mundo desde la cima por primera vez en la era Scaloni, la Selección también tendrá el desafío de romper una tendencia histórica que se mantiene vigente desde hace más de tres décadas.
Mundial 1994
1º del ranking: Alemania
Campeón: Brasil
Mundial 1998
1º del ranking: Brasil
Campeón: Francia
Mundial 2002
1º del ranking: Francia
Campeón: Brasil
Mundial 2006
1º del ranking: Brasil
Campeón: Italia
Mundial 2010
1º del ranking: Brasil
Campeón: España
Mundial 2014
1º del ranking: España
Campeón: Alemania
Mundial 2018
1º del ranking: Alemania
Campeón: Francia
Mundial 2022
1º del ranking: Brasil
Campeón: Argentina
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