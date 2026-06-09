Argentina le gana a Islandia en su último amistoso previo al Mundial

Con gol de Valentín Barco, el seleccionado de Scaloni vence en su último ensayo a dos días del inicio de la Copa del Mundo y siete del debut con Argelia.
Tras el diluvio en Alabama, la Selección Argentina enfrenta a Islandia en el segundo y último amistoso de preparación en Estados Unidos para el Mundial 2026. La principal novedad en el once es la presencia de Nico Paz desde el arranque, quien dejó atrás una molestia en la rodilla y tiene la oportunidad de sumar minutos en el ensayo previo al debut mundialista. Además, Lionel Scaloni apuesta por un ataque integrado por el Flaco López y Giuliano Simeone, mientras que Messi espera sus minutos desde el banco de suplentes.
Ingresaron: Nico González y Thiago Almada
Salieron: Nicolás Otamendi y Nico Paz
Ingresaron: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cuti Romero y Lautaro Martínez
Salieron: Giovanni Lo Celso, Valentín Barco, , Exequiel Palacios, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovanni Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Nico Paz; José López y Giuliano Simeone.
Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson.
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