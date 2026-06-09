Argentina le gana a Islandia en su último amistoso previo al Mundial

Salieron: Giovanni Lo Celso, Valentín Barco, , Exequiel Palacios, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez

Final del primer tiempo: Argentina derrota 1-0 a Islandia con gol de Barco

39' PT: ¡Avisó Giuliano! Enganchó hacia adentro y remató, contenido por el arquero

30' PT: Argentina controla el juego, sigue arriba por la mínima

8' PT: ¡Gol de Argentina! Valentín Barco puso el 1-0

Embed ¡EL PRIMERO DE ARGENTINA!



A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

El himno argentino en Alabama

Embed ¡ASÍ SONÓ EL HIMNO ARGENTINO EN ALABAMA! pic.twitter.com/ObsbCebLML — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

La formación de Argentina

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovanni Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Nico Paz; José López y Giuliano Simeone.

La formación de Islandia

Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson.