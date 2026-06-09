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Diluvio torrencial en la previa del partido entre la Selección Argentina e Islandia

Por el momento, desde la organización no hubo una comunicación oficial acerca de la postergación o suspensión del último amistoso previo al Mundial 2026.

En la previa del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, un diluvio torrencial cae sobre el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, Estados Unidos, estadio en el que se disputará el encuentro pautado para las 22.00

Mientras tanto y a la espera de novedades, no hubo un comunicado oficial acerca de una postergación o una suspensión por parte de los organizadores del cotejo.

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En los Estados Unidos rige el 'Weather Delay', un estricto protocolo que obliga a suspender cualquier evento masivo cuando hay amenaza de actividad eléctrica. En poco tiempo, el césped del estadio con capacidad para 88.000 espectadores se vio completamente cubierto por el agua, mientras que en los escalones de las tribunas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia por inundación repentina para el condado de Lee, donde se encuentra Auburn, debido a las precipitaciones acumuladas y al riesgo de anegamientos en caminos, pasos bajos y áreas urbanas con mal drenaje.

Según el reporte climático, en la zona ya habían caído entre 50 y 75 milímetros de agua, con la posibilidad de que se sumaran nuevos registros importantes durante la tarde, un escenario que obligó a seguir de cerca la evolución del temporal.

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Argentina afrontará ante Islandia su última prueba antes del Mundial, en un partido que Lionel Scaloni utilizará para terminar de evaluar futbolistas, cargas físicas y posibles variantes de cara al estreno mundialista.

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