Diluvio torrencial en la previa del partido entre la Selección Argentina e Islandia

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia por inundación repentina para el condado de Lee, donde se encuentra Auburn, debido a las precipitaciones acumuladas y al riesgo de anegamientos en caminos, pasos bajos y áreas urbanas con mal drenaje.

Según el reporte climático, en la zona ya habían caído entre 50 y 75 milímetros de agua, con la posibilidad de que se sumaran nuevos registros importantes durante la tarde, un escenario que obligó a seguir de cerca la evolución del temporal.

Argentina afrontará ante Islandia su última prueba antes del Mundial, en un partido que Lionel Scaloni utilizará para terminar de evaluar futbolistas, cargas físicas y posibles variantes de cara al estreno mundialista.