Así le fue a la Selección Argentina en todos sus estrenos en los Mundiales

La Scaloneta iniciará su camino en la máxima cita el martes 16 contra Argelia. El último recuerdo debutante es la sorpresiva caída con Arabia Saudita en Qatar 2022.
Un nuevo sueño comienza. Defender el título que consagró a todo un país después de 36 años. Se empieza por el principio, claro y todos los preparativos apuntan a Argelia, el primer rival de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026. Pero Lionel Scaloni ya está acostumbrado a las sorpresas y quiere evitar a toda costa lo que hizo tambalear todo en el inicio de Qatar 2022: la derrota con Arabia Saudita. ¿Cuál es el historial de la Albiceleste en los debuts?
Si bien la última es desfavorable, Argentina tiene un buen historial en su primer paso en este torneo. En 18 participaciones, cosechó once triunfos, un empate y seis derrotas.
Messi en la caída con Arabia Saudita en Qatar 2022.
Ésta será la quinta vez que debute ante una selección de África. En las otras cuatro le fue muy bien y el historial corre a su favor: tres triunfos -ante Nigeria en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, y Costa de Marfil, en 2006- y la recordada derrota frente a Camerún en Italia 1990.
Sin embargo, en Qatar, la ventaja no le sirvió mucho: los triunfos ante Corea del Sur en 1986, y Japón en 1998 no evitaron que cayera con su tercer debut mundialista ante una selección asiática.
Pero son los europeos los rivales más típicos de la Selección: 11 enfrentamientos, de los cuales tres son campeones del mundo. El primero de la historia fue ante Francia en 1930 y fue victoria argentina. Recién en 1958 volvió a medirse con un conjunto de este continente y fue derrota ante Alemania Federal. Dos mundiales después, derrotó a España en 1966. El expediente también es positivo: seis triunfos, cuatro derrotas y un empate.
¿Y los Mundiales que ganó? A diferencia del último, en 1978 y 1986 la Albiceleste ganó. En la Copa disputada en Argentina que la consagraría por primera vez en su historia de la mano de Mario Alberto Kempes, su estreno fue con victoria 2-1 ante Hungría. Dos Mundiales después, en el arranque en México, con la figura estelar de Diego Armando Maradona, superó a 3-1 a Corea del Sur.
Uruguay 1930: Argentina 1-Francia 0.
Italia 1934: Suecia 3-Argentina 2.
(No jugó en Francia 1938, Brasil 1950 ni Suiza 1954)
Suecia 1958: Alemania Federal 3-Argentina 1.
Chile 1962: Argentina 1-Bulgaria 0.
Inglaterra 1966: Argentina 2-España 1.
(No jugó en México 1970)
Alemania Federal 1974: Polonia 3-Argentina 2.
Argentina 1978: Argentina 2-Hungría 1.
España 1982: Bélgica 1-Argentina 0.
México 1986: Argentina 3-Corea del Sur 1.
Italia 1990: Camerún 1-Argentina 0.
Estados Unidos 1994: Argentina 4-Grecia 0.
Francia 1998: Argentina 1-Japón 0.
Corea-Japón 2002: Argentina 1-Nigeria 0.
Alemania 2006: Argentina 2-Costa de Marfil 1.
Sudáfrica 2010: Argentina 1-Nigeria 0.
Brasil 2014: Argentina 2-Bosnia y Herzegovina 1.
Rusia 2018: Argentina 1-Islandia 1.
Qatar 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita.
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