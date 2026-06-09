Así le fue a la Selección Argentina en todos sus estrenos en los Mundiales

Sin embargo, en Qatar, la ventaja no le sirvió mucho: los triunfos ante Corea del Sur en 1986, y Japón en 1998 no evitaron que cayera con su tercer debut mundialista ante una selección asiática.

Pero son los europeos los rivales más típicos de la Selección: 11 enfrentamientos, de los cuales tres son campeones del mundo. El primero de la historia fue ante Francia en 1930 y fue victoria argentina. Recién en 1958 volvió a medirse con un conjunto de este continente y fue derrota ante Alemania Federal. Dos mundiales después, derrotó a España en 1966. El expediente también es positivo: seis triunfos, cuatro derrotas y un empate.

Argentina debut 1986 El debut de Argentina en México 1986, ante Corea del Sur.

¿Y los Mundiales que ganó? A diferencia del último, en 1978 y 1986 la Albiceleste ganó. En la Copa disputada en Argentina que la consagraría por primera vez en su historia de la mano de Mario Alberto Kempes, su estreno fue con victoria 2-1 ante Hungría. Dos Mundiales después, en el arranque en México, con la figura estelar de Diego Armando Maradona, superó a 3-1 a Corea del Sur.

Todos los debuts de la Selección Argentina en los Mundiales

Uruguay 1930: Argentina 1-Francia 0.

Italia 1934: Suecia 3-Argentina 2.

(No jugó en Francia 1938, Brasil 1950 ni Suiza 1954)

Suecia 1958: Alemania Federal 3-Argentina 1.

Chile 1962: Argentina 1-Bulgaria 0.

Inglaterra 1966: Argentina 2-España 1.

(No jugó en México 1970)

Alemania Federal 1974: Polonia 3-Argentina 2.

Argentina 1978: Argentina 2-Hungría 1.

España 1982: Bélgica 1-Argentina 0.

México 1986: Argentina 3-Corea del Sur 1.

Italia 1990: Camerún 1-Argentina 0.

Estados Unidos 1994: Argentina 4-Grecia 0.

Francia 1998: Argentina 1-Japón 0.

Corea-Japón 2002: Argentina 1-Nigeria 0.

Alemania 2006: Argentina 2-Costa de Marfil 1.

Sudáfrica 2010: Argentina 1-Nigeria 0.

Brasil 2014: Argentina 2-Bosnia y Herzegovina 1.

Rusia 2018: Argentina 1-Islandia 1.

Qatar 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita.