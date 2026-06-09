Por qué Argelia jugará su último amistoso previo al Mundial a puertas cerradas y en qué afecta a Argentina

Parece que sí. Con el objetivo de practicar la formación con la que debutarán el próximo 16 de junio en el Estadio GEHA Field at Arrowhead de Kansas, se prefirió trabajar sin dejar rastros ni filtrar absolutamente nada al rival albiceleste, ajustar al equipo definitivo y, por qué no, sorprender.

El golpe sorprendente que viene de hacer ante La Naranja por 1-0 en Rotterdam lo envalentona para la que será su quinta Copa del Mundo, a la que llega en el puesto 28 del Ranking FIFA, después de lo que fue su última experiencia en Brasil 2014 (llegó hasta los octavos de final y cayó ante Alemania). Probará lo que tiene preparado el DT en el duelo con La Verde en el CPKC Stadium el próximo miércoles a las 19 horas (21 de Argentina), a 300 metros de la concentración del equipo comandado por Lionel Scaloni en Kansas.

La selección africana se aloja en el Rock Chalk Park en Lawrence y tiene una ventaja: es el único equipo que jugará dos partidos de la fase de grupos en el Arrowhead Stadium, en la ciudad que se hospeda. Será en el estreno ante Argentina y en el último cruce del grupo con Austria, el 27 de junio.