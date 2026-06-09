Por qué Argelia jugará su último amistoso previo al Mundial a puertas cerradas y en qué afecta a Argentina

El primer rival de la Selección disputará el partido preparatorio ante Bolivia sin espectadores ni prensa para preservar la formación táctica que probará para el debut y que no se filtre.
Falta cada vez menos para el Mundial 2026 y para ver a la Selección Argentina, que enrumba hacia un nuevo sueño, con la espalda de ser el último campeón. Espera por el 16 de junio, fecha en la que jugará su primer partido por el Grupo J con la tarea de no repetir un lo que pasó en Qatar 2022, cuando perdió con Arabia Saudita en su debut. Del otro lado está Argelia, que también sabe al grande que se enfrenta y, de hecho, está tomando todos los recaudos: jugará su último amistoso a puertas cerradas para que no se filtre la formación táctica.
Tras el inesperado y alentador triunfo que cosecharon en el partido preparatorio ante Países Bajos como visitante el miércoles pasado, los argelinos arribaron a Kansas City el domingo por la noche, fueron recibidos por varios fanáticos, se instalaron y empezaron sus entrenamientos, en el tramo final de la puesta a punto.
Pero este partido tendrá un detalle particular y que demuestra la ardua preparación: el técnico bosnio, Vladimir Petkovic solicitó que el amistoso con Bolivia se juegue a puertas cerradas, sin público, sin medios de comunicación y sin televisación. Pero, ¿la razón vale la pena?
Parece que sí. Con el objetivo de practicar la formación con la que debutarán el próximo 16 de junio en el Estadio GEHA Field at Arrowhead de Kansas, se prefirió trabajar sin dejar rastros ni filtrar absolutamente nada al rival albiceleste, ajustar al equipo definitivo y, por qué no, sorprender.
El golpe sorprendente que viene de hacer ante La Naranja por 1-0 en Rotterdam lo envalentona para la que será su quinta Copa del Mundo, a la que llega en el puesto 28 del Ranking FIFA, después de lo que fue su última experiencia en Brasil 2014 (llegó hasta los octavos de final y cayó ante Alemania). Probará lo que tiene preparado el DT en el duelo con La Verde en el CPKC Stadium el próximo miércoles a las 19 horas (21 de Argentina), a 300 metros de la concentración del equipo comandado por Lionel Scaloni en Kansas.
La selección africana se aloja en el Rock Chalk Park en Lawrence y tiene una ventaja: es el único equipo que jugará dos partidos de la fase de grupos en el Arrowhead Stadium, en la ciudad que se hospeda. Será en el estreno ante Argentina y en el último cruce del grupo con Austria, el 27 de junio.
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