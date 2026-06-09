De dónde salió "El Chicle", el particular apodo de Tomás Aranda en la Selección Argentina

Aunque el mote podría relacionarse con su habilidad para llevar la pelota pegada al pie, el origen es muy distinto. Todo surgió por una observación que Lionel Scaloni le hizo antes de que ingresara al encuentro disputado en Texas.

El entrenador explicó la situación después del partido y destacó una particular costumbre del volante. "Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije 'sacate el chicle', porque entrena comiendo chicle", planteó el DT.

Captura de pantalla 2026-06-09 113620 El comentario de Thiago Almada en la publicación de Tomás Aranda.

Más allá de la anécdota, el DT valoró las condiciones y la personalidad del juvenil. Su tranquilidad en un contexto de máxima exigencia fue uno de los aspectos que más lo sorprendieron durante el debut. Tras el amistoso, Scaloni también le dedicó elogios por su adaptación al grupo y su desempeño dentro de la cancha. "Está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo".