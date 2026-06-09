De dónde salió "El Chicle", el particular apodo de Tomás Aranda en la Selección Argentina

El mediocampista surgido en Boca recibió una particular denominación entre sus compañeros luego de una situación que involucró al cuerpo técnico durante su debut en el amistoso ante Honduras, previo al Mundial 2026.
El estreno de Tomás Aranda con la camiseta de la Selección Argentina dejó mucho más que minutos en cancha. Tras su participación en el amistoso frente a Honduras, el juvenil de Boca comenzó a ganarse un lugar dentro del grupo y también un curioso sobrenombre que rápidamente trascendió en las redes sociales.
La revelación apareció en una publicación del propio futbolista, donde celebró su primera presentación con el combinado nacional. Entre los numerosos mensajes de felicitación por poder vivir junto al seleccionado nacional la preparación para la Copa del Mundo, hubo uno que llamó especialmente la atención: Thiago Almada comentó "El chicle Aranda", una broma que expuso el apodo que circula en el vestuario.
Aunque el mote podría relacionarse con su habilidad para llevar la pelota pegada al pie, el origen es muy distinto. Todo surgió por una observación que Lionel Scaloni le hizo antes de que ingresara al encuentro disputado en Texas.
El entrenador explicó la situación después del partido y destacó una particular costumbre del volante. "Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije 'sacate el chicle', porque entrena comiendo chicle", planteó el DT.
Más allá de la anécdota, el DT valoró las condiciones y la personalidad del juvenil. Su tranquilidad en un contexto de máxima exigencia fue uno de los aspectos que más lo sorprendieron durante el debut. Tras el amistoso, Scaloni también le dedicó elogios por su adaptación al grupo y su desempeño dentro de la cancha. "Está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo".
comentar