Video: Andrés Fassi calentó la previa de Talleres-River con una chicana a Franco Armani

El presidente de la T, en un diálogo con hinchas de su club, aseguró que "hay que patearle" al arquero tras su error contra Sarmiento en el Monumental.
River visitará este sábado, desde las 22.15, a Talleres por la jornada 13 del Torneo Clausura en busca de un triunfo para empezar a dejar atrás este flojo momento con una sola victoria en siete presentaciones. En la previa, Andrés Fassi, presidente de la T, calentó la previa con una chicana a Franco Armani.
Fassi se cruzó con un grupo de hinchas de Talleres en el predio del club y frenó a sacarse fotos. Entre comentarios, salió el duelo ante River: uno de los simpatizantes le dijo que “hay que patearle a Armani”. Y el mandatario le respondió: “¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”.
Cabe recordar que River viene de caer 1 a 0 con Sarmiento en el Monumental con un tanto en donde Armani fue muy responsable. El 1 quiso contener un disparo que se iba afuera del arco y se le escapó el balón, dejándole el mismo a Iván Bravo, quien, para colmo, le definió entre las piernas.
La T, que viene de lograr un triunfo agónico 2 a 1 ante Gimnasia en el Bosque, lleva cinco partidos sin perder. El club cordobés, que tiene a Carlos Tevez como entrenador, está peleando por no descender a la Primera Nacional: tiene 27 unidades en la tabla anual, salvándose por cuatro de la zona roja, donde está San Martín de San Juan.
Con Talleres (V), Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V), River afronta la recta final con la incertidumbre de si podrá conseguir clasificar a la Copa Libertadores 2026. Rosario Central (56) y Boca (50) están sacando boleto directo y River (49), por ahora, al repechaje. Argentinos Juniors (48) y Riestra (48) los siguen de cerca. Además, el equipo de Marcelo Gallardo se encuentra en semis de la Copa Argentina, donde enfrentará al Independiente Rivadavia de Sebastián Villa.
