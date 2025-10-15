Video: Andrés Fassi calentó la previa de Talleres-River con una chicana a Franco Armani

Fassi se cruzó con un grupo de hinchas de Talleres en el predio del club y frenó a sacarse fotos. Entre comentarios, salió el duelo ante River: uno de los simpatizantes le dijo que “hay que patearle a Armani”. Y el mandatario le respondió: “¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”.

Cabe recordar que River viene de caer 1 a 0 con Sarmiento en el Monumental con un tanto en donde Armani fue muy responsable. El 1 quiso contener un disparo que se iba afuera del arco y se le escapó el balón, dejándole el mismo a Iván Bravo, quien, para colmo, le definió entre las piernas.

La T, que viene de lograr un triunfo agónico 2 a 1 ante Gimnasia en el Bosque, lleva cinco partidos sin perder. El club cordobés, que tiene a Carlos Tevez como entrenador, está peleando por no descender a la Primera Nacional: tiene 27 unidades en la tabla anual, salvándose por cuatro de la zona roja, donde está San Martín de San Juan.

Con Talleres (V), Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V), River afronta la recta final con la incertidumbre de si podrá conseguir clasificar a la Copa Libertadores 2026. Rosario Central (56) y Boca (50) están sacando boleto directo y River (49), por ahora, al repechaje. Argentinos Juniors (48) y Riestra (48) los siguen de cerca. Además, el equipo de Marcelo Gallardo se encuentra en semis de la Copa Argentina, donde enfrentará al Independiente Rivadavia de Sebastián Villa.