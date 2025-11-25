La FIFA reveló los bombos del Mundial: cuándo y cómo será el sorteo de fase de grupos

La Selección Argentina forma parte del bombo número 1 junto a los anfitriones antes mencionados, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Un dato importante es que ningún grupo contará con más de un país por confederación -salvo UEFA, que contiene 16 plazas-. En lo referente al Repechaje, "esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro que compitan por las dos plazas del bombo 4".

Por otro lado, con el fin de "garantizar un equilibrio competitivo", las selecciones con los puestos 1 y 2 del ranking FIFA (España y Argentina) estarán en cuadros opuestos, así si cada una gana su respectivo grupo, no se cruzarían hasta una eventual final. Lo mismo ocurrirá con la tercera y cuarta, que son Francia e Inglaterra.

image

Además, conforme al calendario, los países anfitriones contarán con pelotas de distintos colores (México con posición A1, verde; Estados Unidos con posición D1, azul; y Canadá con posición B1, rojo). "Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición del grupo en el que resulten encuadradas", según informó la FIFA en un comunicado.

Por último, el sábado 6 de diciembre se procederá a una última actualización del calendario ya con cruces definidos, que incluirá las sedes y los horarios de cada encuentro: "El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias"

Los bombos para el Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del Repechaje.