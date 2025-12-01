River necesita que Boca salga campeón del torneo para jugar la Copa Libertadores

Tras terminar cuarto en la tabla anual, en puesto de clasificación a la Copa Sudamericana, River tenía tres (luego cuatro, con la consagración de Lanús en la Sudamericana) equipos para alentar en el Clausura en busca de jugar la Libertadores. Sin embargo, hoy al Millonario solo le queda un camino y es el menos deseado: Boca debe ser campeón.

Con la derrota en el Superclásico de la fecha 15, el equipo de Marcelo Gallardo prácticamente había sepultado sus chances de entrar por mérito propio al máximo certamen continental, al menos por la tabla anual. Lo ratificó con la igualdad ante Vélez en Liniers y, luego, con la caída ante Racing por los octavos de final ya definitivamente debió esperar resultados ajenos.

A priori, eran Rosario Central, el propio Boca y Argentinos Juniors los tres que podían liberar un cupo y meter al Millonario en la Fase 2. Cayó el Canalla en octavos ante Estudiantes, pero se sumó el Granate, campeón de la Sudamericana. Luego, también perdió el equipo del Sur, frente a Tigre. Y esta noche, el único equipo que quedó en pie es nada menos que Boca.

Con el triunfo por 1-0 sobre el Bicho, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se metió en semifinales, instancia en la que espera al ganador de Racing vs. Tigre. Y en Núñez habrá quienes tengan sensaciones ambiguas, ya que solo la consagración de su rival de toda la vida le abrirá las puertas a su participación en la Copa Libertadores.