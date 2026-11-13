Argentina perdió contra Uruguay en el primer partido de la era post Messi

La selección de Lionel Scaloni cayó en La Bombonera por los goles de Balerdi en contra y Maximiliano Araújo, mientras que Julián Álvarez descontó en el complemento y no alcanzó para evitar la derrota.
La Selección Argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en el primer partido de la era post Lionel Messi. El equipo de Lionel Scaloni no pudo ante la Celeste, que se impuso con un gol en contra de Leonardo Balerdi y otro de Maximiliano Araújo, mientras que Julián Álvarez descontó en el complemento. Pese a que el conjunto nacional tuvo el control de la pelota durante buena parte del encuentro y reaccionó después de quedar dos tantos abajo, no logró alcanzar la igualdad en el primer amistoso de la doble fecha FIFA.
Desde el comienzo, Argentina asumió el protagonismo y buscó construir sus ataques a partir de la posesión. En una de las primeras aproximaciones, Alexis Mac Allister filtró un pase para Julián Álvarez, quien definió ante la salida de Fiermarín, pero el arquero uruguayo respondió con seguridad. Con Exequiel Palacios como volante central y Enzo Fernández y Mac Allister como interiores, la Selección intentó encontrar espacios ante un rival que se replegó y apostó al orden defensivo.
Para el complemento, Scaloni mandó a Matías Soulé a la cancha en lugar de Palacios, pero Uruguay golpeó a los 3 minutos, después de un centro de De Arrascaeta y un desvío de Darwin Núñez, Lisandro Martínez intentó despejar de cabeza y la pelota terminó impactando en la nuca de Balerdi, que convirtió en contra de su propio arco. Argentina sintió el impacto y, apenas unos minutos después, Rulli evitó el segundo ante una definición de Darwin Núñez. Sin embargo, de ese córner llegó otro golpe para el conjunto local, cuando Maximiliano Araújo anticipó en el primer palo y desvió la pelota para establecer el 2-0.
La ventaja le permitió a Uruguay manejar mejor los tiempos y aprovechar los espacios que aparecieron en el mediocampo argentino. De todas maneras, Argentina consiguió reaccionar y empezó a acercarse con más frecuencia al área rival, con Soulé que filtró un gran pase para Nico Paz, quien quedó mano a mano con Fiermarín, aunque el arquero volvió a imponerse.
La reacción argentina encontró su premio a los 27 minutos, cuando Prestianni encaró por la derecha y envió un centro al área para Julián Álvarez que definió junto al palo para marcar el descuento y devolverle la expectativa al equipo nacional. El ingreso de Prestianni significó ganar profundidad y encontrar una alternativa para atacar por las bandas, una fórmula que le permitió a Argentina presionar a Uruguay durante buena parte del tramo final.
En los últimos minutos, Scaloni también modificó los laterales con los ingresos de Agustín Giay y Román Vega, en busca de renovar el ataque y sostener la presión. Sin embargo, la Celeste resistió los avances y conservó la ventaja hasta el final. El próximo compromiso de la Selección será el martes contra Costa Rica, otra vez en la Bombonera y desde las 20.
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