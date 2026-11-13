Argentina perdió contra Uruguay en el primer partido de la era post Messi

La reacción argentina encontró su premio a los 27 minutos, cuando Prestianni encaró por la derecha y envió un centro al área para Julián Álvarez que definió junto al palo para marcar el descuento y devolverle la expectativa al equipo nacional. El ingreso de Prestianni significó ganar profundidad y encontrar una alternativa para atacar por las bandas, una fórmula que le permitió a Argentina presionar a Uruguay durante buena parte del tramo final.

En los últimos minutos, Scaloni también modificó los laterales con los ingresos de Agustín Giay y Román Vega, en busca de renovar el ataque y sostener la presión. Sin embargo, la Celeste resistió los avances y conservó la ventaja hasta el final. El próximo compromiso de la Selección será el martes contra Costa Rica, otra vez en la Bombonera y desde las 20.

El resumen de Argentina 1-2 Uruguay