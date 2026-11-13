Argentina-Uruguay, nueva edición del clásico rioplatense: probables formaciones

La Albiceleste recibirá a la Celeste este viernes desde las 20 en La Bombonera, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.
La Selección argentina se enfrentará este viernes desde las 20 con Uruguay, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se disputará en La Bombonera y marcará el primer compromiso del equipo de Lionel Scaloni tras la despedida de Lionel Messi. El árbitro principal será el brasileño Flávio Rodrigues de Souza y el encuentro podrá verse por TyC Sports y Telefe.
La Selección argentina afrontará el clásico después de una serie de resultados contundentes en sus últimas presentaciones. El equipo de Lionel Scaloni viene de derrotar 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín.
El amistoso tendrá un condimento especial, ya que será el primero desde la despedida de Lionel Messi, quien cerró su ciclo de 21 años con la camiseta nacional. Además, el entrenador argentino tiene encaminada su continuidad al frente del seleccionado hasta el Mundial 2030.
Uruguay atraviesa una etapa de renovación bajo la conducción de Diego Forlán, quien asumió después de la salida de Marcelo Bielsa tras el Mundial 2026.
En sus últimos compromisos, la Celeste cayó 3-1 ante Japón, pero luego se recuperó con dos victorias: goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India. El conjunto uruguayo buscará sostener esa recuperación frente a uno de sus clásicos rivales.
Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni. DT: LionelScaloni.
Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.
El último enfrentamiento entre Argentina y Uruguay en La Bombonera fue el 16 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En aquella oportunidad, la Celeste se impuso por 2-0 con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.
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