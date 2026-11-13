Argentina-Uruguay, nueva edición del clásico rioplatense: probables formaciones

En sus últimos compromisos, la Celeste cayó 3-1 ante Japón, pero luego se recuperó con dos victorias: goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India. El conjunto uruguayo buscará sostener esa recuperación frente a uno de sus clásicos rivales.

Probables formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni. DT: LionelScaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.

El último antecedente en La Bombonera

El último enfrentamiento entre Argentina y Uruguay en La Bombonera fue el 16 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En aquella oportunidad, la Celeste se impuso por 2-0 con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.